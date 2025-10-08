Aclaran lo sucedido con los fetos encontrados en Paraná Una clínica de Paraná reconoció que por error descartó dos fetos en un contenedor, tras un hallazgo que generó conmoción. 8 de octubre 2025 · 11:05hs

Una clínica de Paraná reconoció que por error descartó dos fetos en un contenedor, tras un hallazgo que generó conmoción.

Este martes, un hecho generó conmoción en la ciudad de Paraná: trabajadores encontraron dos fetos dentro de una bolsa de residuos en un contenedor ubicado en calle Corrientes 552. Según relataron los obreros, mientras realizaban tareas de descarte notaron algo extraño en una bolsa. Al abrirla, descubrieron los restos y dieron aviso inmediato a la policía.

Personal de la Comisaría Octava acudió al lugar, preservó la escena y dio intervención a la Justicia. La investigación quedó a cargo del fiscal Juan Manuel Pereyra, quien tras una serie de averiguaciones identificó a los responsables de una clínica local. Desde allí informaron que, por error, se descartó material patológico en el que se encontraban los fetos.

Con esta explicación, se confirmó que no hubo delito y que el hallazgo se debió a una mala gestión en el descarte de residuos biológicos. Las autoridades continúan con las actuaciones administrativas correspondientes