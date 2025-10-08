Uno Entre Rios | Policiales | fetos

Aclaran lo sucedido con los fetos encontrados en Paraná

Una clínica de Paraná reconoció que por error descartó dos fetos en un contenedor, tras un hallazgo que generó conmoción.

8 de octubre 2025 · 11:05hs
Una clínica de Paraná reconoció que por error descartó dos fetos en un contenedor

Gentileza Mauricio Garín

Una clínica de Paraná reconoció que por error descartó dos fetos en un contenedor, tras un hallazgo que generó conmoción.  

Este martes, un hecho generó conmoción en la ciudad de Paraná: trabajadores encontraron dos fetos dentro de una bolsa de residuos en un contenedor ubicado en calle Corrientes 552. Según relataron los obreros, mientras realizaban tareas de descarte notaron algo extraño en una bolsa. Al abrirla, descubrieron los restos y dieron aviso inmediato a la policía.

Personal de la Comisaría Octava acudió al lugar, preservó la escena y dio intervención a la Justicia. La investigación quedó a cargo del fiscal Juan Manuel Pereyra, quien tras una serie de averiguaciones identificó a los responsables de una clínica local. Desde allí informaron que, por error, se descartó material patológico en el que se encontraban los fetos.

En Paraná, encontraron dos fetos en un contenedor de basura en calle Corrientes. 

Paraná: encontraron dos fetos en un contenedor de basura en calle Corrientes

Ocurrió en Concepción del Uruguay. La mujer, que fue a hacer una denuncia por violencia de género, aseguró que la dejaron sola y sin contención

Fue a hacer una denuncia por violencia de género, tardaron en atenderla porque se estaban peinando

LEER MÁS: Paraná: encontraron dos fetos en un contenedor de basura en calle Corrientes

Con esta explicación, se confirmó que no hubo delito y que el hallazgo se debió a una mala gestión en el descarte de residuos biológicos. Las autoridades continúan con las actuaciones administrativas correspondientes

fetos Paraná investigación
Noticias relacionadas
se abstuvo de declarar el sospechoso del femicidio de daiana mendieta

Se abstuvo de declarar el sospechoso del femicidio de Daiana Mendieta

La fiscal confirmó que Daiana fue asesinada de un disparo de arma de fuego. 

Gobernador Mansilla: la fiscal confirmó que Daiana Mendieta fue asesinada de un disparo de arma de fuego

gobernador mansilla: daiana mendieta fue hallada sin vida e investigan un femicidio

Gobernador Mansilla: Daiana Mendieta fue hallada sin vida e investigan un femicidio

Este martes continúan intensos rastrillajes en Gobernador Mansilla por la desaparición de Daiana Mendieta. Participan casi 70 personas con drones y perros.

Hallaron sin vida a Daiana Mendieta en Gobernador Mansilla

Ver comentarios

Lo último

Fue a hacer una denuncia por violencia de género, tardaron en atenderla porque se estaban peinando

Fue a hacer una denuncia por violencia de género, tardaron en atenderla porque se estaban peinando

El Premio Nobel de Química 2025 fue para Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi

El Premio Nobel de Química 2025 fue para Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi

Cuatro encuentros para leer a Julio Cortázar

Cuatro encuentros para leer a Julio Cortázar

Ultimo Momento
Fue a hacer una denuncia por violencia de género, tardaron en atenderla porque se estaban peinando

Fue a hacer una denuncia por violencia de género, tardaron en atenderla porque se estaban peinando

El Premio Nobel de Química 2025 fue para Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi

El Premio Nobel de Química 2025 fue para Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi

Cuatro encuentros para leer a Julio Cortázar

Cuatro encuentros para leer a Julio Cortázar

Convocatoria pública para la adopción de un niño de 12 años

Convocatoria pública para la adopción de un niño de 12 años

Cacho Deicas habría impuesto un bozal legal a Marcos Camino

Cacho Deicas habría impuesto un bozal legal a Marcos Camino

Policiales
Fue a hacer una denuncia por violencia de género, tardaron en atenderla porque se estaban peinando

Fue a hacer una denuncia por violencia de género, tardaron en atenderla porque se estaban peinando

Aclaran lo sucedido con los fetos encontrados en Paraná

Aclaran lo sucedido con los fetos encontrados en Paraná

Se abstuvo de declarar el sospechoso del femicidio de Daiana Mendieta

Se abstuvo de declarar el sospechoso del femicidio de Daiana Mendieta

Paraná: encontraron dos fetos en un contenedor de basura en calle Corrientes

Paraná: encontraron dos fetos en un contenedor de basura en calle Corrientes

Gobernador Mansilla: la fiscal confirmó que Daiana Mendieta fue asesinada de un disparo de arma de fuego

Gobernador Mansilla: la fiscal confirmó que Daiana Mendieta fue asesinada de un disparo de arma de fuego

Ovación
Marcos Kremer regresó a Clermont después del Rugby Championship

Marcos Kremer regresó a Clermont después del Rugby Championship

APB: Recreativo superó a Sionista y es líder

APB: Recreativo superó a Sionista y es líder

Futsal: un gran paso para las pibas

Futsal: un gran paso para las pibas

Argentina se mide con Nigeria por los octavos de final

Argentina se mide con Nigeria por los octavos de final

Talleres se coronó campeón en Mendoza en una vibrante final paranaense

Talleres se coronó campeón en Mendoza en una vibrante final paranaense

La provincia
Convocatoria pública para la adopción de un niño de 12 años

Convocatoria pública para la adopción de un niño de 12 años

En un jornada de profunda fe, la Virgen del Rosario recorrió parroquias paranaenses

En un jornada de profunda fe, la Virgen del Rosario recorrió parroquias paranaenses

Frigerio supervisó el avance de obras en la ruta provincial 20

Frigerio supervisó el avance de obras en la ruta provincial 20

Entre Ríos: pronostican para este miércoles una temperatura máxima de 25 grados

Entre Ríos: pronostican para este miércoles una temperatura máxima de 25 grados

Expectativas moderadas en el sector turístico entrerriano ante el fin de semana largo

Expectativas moderadas en el sector turístico entrerriano ante el fin de semana largo

Dejanos tu comentario