Uno Entre Rios | Policiales | Paraná

Paraná: encontraron dos fetos en un contenedor de basura en calle Corrientes

En la tarde de este martes, en calle Corrientes de Paraná, encontraron dos fetos en un contenedor de basura en calle Corrientes.

7 de octubre 2025 · 18:29hs
En Paraná

Gentileza Mauricio Garín

En Paraná, encontraron dos fetos en un contenedor de basura en calle Corrientes.  

Durante la jornada de este martes, un hecho conmocionó a los vecinos de la ciudad de Paraná ya que en un contenedor de residuos ubicado en calle Corrientes 552 trabajadores encontraron dos fetos en una bolsa de residuos.

Datos sobre el macabro hecho en Paraná

Según narraron , obreros se encontraban realizando tareas de descarte notaron algo extraño en una bolsa de basura, al abrir una bolsa de residuos descubrieron en su interior dos fetos de bebés fallecidos, motivo por el cual dieron inmediato aviso a las autoridades.

ya ensamblan y plotean los colectivos que circularan en parana

Ya ensamblan y plotean los colectivos que circularán en Paraná

Giraudo desde Entre Ríos forjó una gran carrera dentro del arbitraje.

Un juez de Entre Ríos en la cima del mundo

En el lugar intervino personal de la Comisaría Octava, que preservó la escena y dio intervención a las autoridades judiciales correspondientes. Se iniciaron las actuaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo el hallazgo y el origen de los restos.

La Fiscalía en turno dispuso las medidas de rigor y se encuentra trabajando junto a personal especializado para avanzar en la investigación.

Paraná fetos contenedor de basura
Noticias relacionadas
Paraná celebra a la Virgen del Rosario: la historia detrás del feriado local

Paraná celebra a la Virgen del Rosario: la historia detrás del feriado local

Alfredo Bovier regresará pronto a su casa en Paraná, y su familia agradece la solidaridad y el cariño de la gente

Amor y solidaridad: Alfredo Bovier volverá a Paraná, tras sufrir un ACV en Costa Rica

Detuvieron a un joven por vender un arma de fuego por redes sociales en Paraná. 

Paraná: detuvieron a un joven por vender un arma de fuego por redes sociales

Nadia Burgos, habló de Javier Milei y de José Luis Espert. La candidata del MST reclamó a Cancillería por la liberación de los argentinos de la Flotilla Sumud 

Nadia Burgos: "Entre Ríos mostró que al igual que Espert, Milei se tiene que ir"

Ver comentarios

Lo último

Paraná: encontraron dos fetos en un contenedor de basura en calle Corrientes

Paraná: encontraron dos fetos en un contenedor de basura en calle Corrientes

Tras ganar en San Nicolás Agustín Canapino probó en Paraná

Tras ganar en San Nicolás Agustín Canapino probó en Paraná

Gobernador Mansilla: la fiscal confirmó que Daiana fue asesinada de un disparo de arma de fuego

Gobernador Mansilla: la fiscal confirmó que Daiana fue asesinada de un disparo de arma de fuego

Ultimo Momento
Paraná: encontraron dos fetos en un contenedor de basura en calle Corrientes

Paraná: encontraron dos fetos en un contenedor de basura en calle Corrientes

Tras ganar en San Nicolás Agustín Canapino probó en Paraná

Tras ganar en San Nicolás Agustín Canapino probó en Paraná

Gobernador Mansilla: la fiscal confirmó que Daiana fue asesinada de un disparo de arma de fuego

Gobernador Mansilla: la fiscal confirmó que Daiana fue asesinada de un disparo de arma de fuego

Ana Suñé Grupo presenta Para sanar en Paraná

Ana Suñé Grupo presenta "Para sanar" en Paraná

Día Mundial del Pelado: para qué se celebra esta particular efemérides

Día Mundial del Pelado: para qué se celebra esta particular efemérides

Policiales
Paraná: encontraron dos fetos en un contenedor de basura en calle Corrientes

Paraná: encontraron dos fetos en un contenedor de basura en calle Corrientes

Gobernador Mansilla: la fiscal confirmó que Daiana fue asesinada de un disparo de arma de fuego

Gobernador Mansilla: la fiscal confirmó que Daiana fue asesinada de un disparo de arma de fuego

Gobernador Mansilla: Daiana Mendieta fue hallada sin vida e investigan un femicidio

Gobernador Mansilla: Daiana Mendieta fue hallada sin vida e investigan un femicidio

Hallaron sin vida a Daiana Mendieta en Gobernador Mansilla

Hallaron sin vida a Daiana Mendieta en Gobernador Mansilla

Paraná: detuvieron a un joven por vender un arma de fuego por redes sociales

Paraná: detuvieron a un joven por vender un arma de fuego por redes sociales

Ovación
Tras ganar en San Nicolás Agustín Canapino probó en Paraná

Tras ganar en San Nicolás Agustín Canapino probó en Paraná

Paracao reúne fondos para competir en el templo

Paracao reúne fondos para competir en el templo

Un juez de Entre Ríos en la cima del mundo

Un juez de Entre Ríos en la cima del mundo

Racing igualó con Independiente Rivadavia en el cierre de la fecha 11

Racing igualó con Independiente Rivadavia en el cierre de la fecha 11

Vélez se lo empató con diez a Riestra en una intensa lucha por la cima

Vélez se lo empató con diez a Riestra en una intensa lucha por la cima

La provincia
Pescadores capturaron un surubí albino de 50 kilos y lo devolvieron al río Uruguay

Pescadores capturaron un surubí albino de 50 kilos y lo devolvieron al río Uruguay

Ya ensamblan y plotean los colectivos que circularán en Paraná

Ya ensamblan y plotean los colectivos que circularán en Paraná

Paraná celebra a la Virgen del Rosario: la historia detrás del feriado local

Paraná celebra a la Virgen del Rosario: la historia detrás del feriado local

Entre Ríos: martes con sol y una temperatura máxima de 24 grados

Entre Ríos: martes con sol y una temperatura máxima de 24 grados

Amor y solidaridad: Alfredo Bovier volverá a Paraná, tras sufrir un ACV en Costa Rica

Amor y solidaridad: Alfredo Bovier volverá a Paraná, tras sufrir un ACV en Costa Rica

Dejanos tu comentario