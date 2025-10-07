En la tarde de este martes, en calle Corrientes de Paraná, encontraron dos fetos en un contenedor de basura en calle Corrientes.

Durante la jornada de este martes, un hecho conmocionó a los vecinos de la ciudad de Paraná ya que en un contenedor de residuos ubicado en calle Corrientes 552 trabajadores encontraron dos fetos en una bolsa de residuos.

Según narraron , obreros se encontraban realizando tareas de descarte notaron algo extraño en una bolsa de basura, al abrir una bolsa de residuos descubrieron en su interior dos fetos de bebés fallecidos, motivo por el cual dieron inmediato aviso a las autoridades.

En el lugar intervino personal de la Comisaría Octava, que preservó la escena y dio intervención a las autoridades judiciales correspondientes. Se iniciaron las actuaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo el hallazgo y el origen de los restos.

La Fiscalía en turno dispuso las medidas de rigor y se encuentra trabajando junto a personal especializado para avanzar en la investigación.