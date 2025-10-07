Uno Entre Rios | Escenario | Ana Suñé Grupo

Ana Suñé Grupo presenta "Para sanar" en Paraná

Ana Suñé Grupo presentará su nuevo disco "Para sanar" el sábado 18 de octubre en La Casa de la Cultura de Entre Ríos

7 de octubre 2025 · 16:16hs
Ana Suñé Grupo presentará su nuevo disco Para sanar el sábado 18 de octubre, a las 21, en la Casa de la Cultura de Entre Ríos, en Paraná. Las entradas tienen un valor de 10.000 pesos y pueden adquirirse en el lugar o de manera anticipada al 342-5386566.

El material fue publicado el 1º de marzo de este año por el sello entrerriano Shagrada Medra y contó con el apoyo del Instituto Nacional de la Música (INAMU) a través de una premiación obtenida en 2024. Será la primera presentación en vivo del disco, que reúne canciones con un profundo contenido poético y social, enraizadas en el folclore del Litoral y en la música popular latinoamericana.

La noche contará con la participación de los cantautores paranaenses Paola Núñez y Luis Barbiero, y del músico santafesino Luis Córdoba en coros. El grupo, formado por Ana Suñé (voz y guitarra), Pancho Torres (arreglos, guitarra y coros), Elina Goldsack (piano, flauta traversa y coros), Pilar Ferrando (bajo y coros) y Hernán Carnero (batería y coros), ofrecerá un repertorio que combina temas propios y versiones de clásicos latinoamericanos.

Con más de cuatro décadas de trayectoria, Ana Suñé es una referente de la canción de autora y una figura activa en la escena cultural del Litoral. Su obra promueve el arte como un derecho universal y un espacio de encuentro entre culturas. En 2023 celebró 40 años de carrera y recibió un Diploma de Honor a la Trayectoria Destacada otorgado por la Cámara de Diputados de Santa Fe.

LEER MÁS: Alejandra Duré y Alberto Sire fueron reconocidos por la Academia Nacional del Tango

