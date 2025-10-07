Uno Entre Rios | Policiales | Gobernador Mansilla

Gobernador Mansilla: la fiscal confirmó que Daiana Mendieta fue asesinada de un disparo de arma de fuego

La fiscal Emilce Reynoso confirmó que Daiana Mendieta fue asesinada de un disparo. El cuerpo fue trasladado desde Gobernador Mansilla a la morgue de Oro Verde

7 de octubre 2025 · 17:46hs
La fiscal Emilce Reynoso, a cargo de la investigación por el femicidio de Daiana Mendieta en Gobernador Mansilla, confirmó que el cuerpo hallado en un aljibe corresponde a la joven de 22 años. “Podemos confirmar que el cuerpo que se halló es el de ella. Estaba vestida y fue asesinada de un disparo”, expresó la funcionaria judicial.

El principal sospechoso del crimen permanece detenido, pero acusado por el momento del delito de resistencia a la autoridad. Según indicó Reynoso, en las próximas horas será indagado por ese hecho y en las próximas horas por el femicidio de Daiana. Además, aclaró que la camioneta del hombre de 55 años fue peritada por la Policía.

Más detalles del femicidio en Gobernador Mansilla

En ese sentido Reynoso dijo que la detención del hombre se produjo el domingo por la noche, durante un allanamiento, por resistencia a la autoridad. “La indagatoria va a ser por ese hecho. Hoy tenemos programada una declaración en calidad de imputado, vinculado al hecho ocurrido el domingo”, explicó.

Respecto al avance de la causa, Reynoso señaló que “a partir del hallazgo de Daiana comienza todo lo que tiene que ver con la reconstrucción de lo ocurrido. Lo primero será la autopsia, y a partir de ahí las demás medidas”. La investigación está caratulada como femicidio.

Sobre el lugar del hallazgo, la fiscal aclaró que no se trataba del sitio donde se realizaban los rastrillajes iniciales. “Se llegó a partir de tareas investigativas”, dijo en declaraciones que reproduce Ahora. También confirmó que había comunicación entre la víctima y el detenido, aunque evitó dar detalles sobre los mensajes: “Todo eso se está trabajando”.

La investigación continúa con rastrillajes en la zona para dar con el teléfono de la víctima y otros elementos vinculados al hecho. En una camioneta se secuestraron evidencias que serán analizadas por la policía científica.

