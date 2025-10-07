Harlem Festival 2025: dos días, tres escenarios y más de 30 artistas

La cuenta regresiva está en marcha: el sábado 11 y domingo 12 de octubre se llevará a cabo el Harlem Festival en la Estación Belgrano de Santa Fe

La cuenta regresiva está en marcha: el próximo fin de semana llega la séptima edición del Harlem Festival , una de las citas más esperadas del calendario musical. El encuentro se realizará el sábado 11 y domingo 12 de octubre en la Estación Belgrano de Santa Fe, con una propuesta que brinda dos jornadas, tres escenarios y más de treinta artistas en escena.

El sábado 11 se presentarán No Te Va Gustar , La Joaqui , Estelares , Fabiana Cantilo , Louta , Zoe Gotusso , Dante Spinetta , Zeballos , Swaggerboyz , Blair , Tussiwarriors , Cabezones , Un Muerto Más , Daniela Milagros y Laser Flip , con un cierre de Mariano Mellino , que ofrecerá un set de dos horas.

El domingo 12 será el turno de Las Pastillas del Abuelo, Bersuit, C.R.O, Santiago Motorizado, Cardellino, Ramma, Silvestre y la Naranja, Zell, Luz Caggi, Winona Riders, Chita, Olivia Wald, Cinturón de Bonadeo, Tuli y Malta Caramelo. El gran cierre estará a cargo del dúo Chapa & Castelo, también con dos horas de música.

Con el festival a la vuelta de la esquina, la organización anunció que ya se encuentran disponibles las últimas entradas. Los abonos para los dos días y los tickets individuales pueden adquirirse a través de Passline, con la posibilidad de pagar en 9 cuotas sin interés con tarjetas VISA del Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos durante todo el período de venta.

Quienes prefieran comprar en efectivo, sin costo de servicio, pueden hacerlo en los siguientes puntos:

Tienda Unión (Av. López y Planes 3553, Santa Fe)

(Av. López y Planes 3553, Santa Fe) Terco Tour (25 de Mayo 453, Paraná)

(25 de Mayo 453, Paraná) Amadeus (Córdoba 1369, Rosario)

El Harlem Festival vuelve a consolidarse como uno de los festivales más importantes del país. Las entradas están disponibles en Passline.com.