Harlem Festival 2025: dos días, tres escenarios y más de 30 artistas

La cuenta regresiva está en marcha: el sábado 11 y domingo 12 de octubre se llevará a cabo el Harlem Festival en la Estación Belgrano de Santa Fe

7 de octubre 2025 · 11:14hs
Harlem Festival 2025: dos días, tres escenarios y más de 30 artistas

La cuenta regresiva está en marcha: el próximo fin de semana llega la séptima edición del Harlem Festival, una de las citas más esperadas del calendario musical. El encuentro se realizará el sábado 11 y domingo 12 de octubre en la Estación Belgrano de Santa Fe, con una propuesta que brinda dos jornadas, tres escenarios y más de treinta artistas en escena.

El sábado 11 se presentarán No Te Va Gustar, La Joaqui, Estelares, Fabiana Cantilo, Louta, Zoe Gotusso, Dante Spinetta, Zeballos, Swaggerboyz, Blair, Tussiwarriors, Cabezones, Un Muerto Más, Daniela Milagros y Laser Flip, con un cierre de Mariano Mellino, que ofrecerá un set de dos horas.

El domingo 12 será el turno de Las Pastillas del Abuelo, Bersuit, C.R.O, Santiago Motorizado, Cardellino, Ramma, Silvestre y la Naranja, Zell, Luz Caggi, Winona Riders, Chita, Olivia Wald, Cinturón de Bonadeo, Tuli y Malta Caramelo. El gran cierre estará a cargo del dúo Chapa & Castelo, también con dos horas de música.

Con el festival a la vuelta de la esquina, la organización anunció que ya se encuentran disponibles las últimas entradas. Los abonos para los dos días y los tickets individuales pueden adquirirse a través de Passline, con la posibilidad de pagar en 9 cuotas sin interés con tarjetas VISA del Banco Santa Fe y Banco Entre Ríos durante todo el período de venta.

Quienes prefieran comprar en efectivo, sin costo de servicio, pueden hacerlo en los siguientes puntos:

  • Tienda Unión (Av. López y Planes 3553, Santa Fe)
  • Terco Tour (25 de Mayo 453, Paraná)
  • Amadeus (Córdoba 1369, Rosario)

El Harlem Festival vuelve a consolidarse como uno de los festivales más importantes del país. Las entradas están disponibles en Passline.com.

