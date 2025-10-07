Uno Entre Rios | Escenario | La Noche de los Museos Entrerrianos

Abren la inscripción para La Noche de los Museos Entrerrianos 2025

Invitan a instituciones y espacios patrimoniales de toda la provincia a participar de una nueva edición de La Noche de los Museos Entrerrianos

7 de octubre 2025 · 12:08hs
Abren la inscripción para La Noche de los Museos Entrerrianos 2025

La Secretaría de Cultura de Entre Ríos, junto al Consejo Provincial de Cultura, invita a instituciones y espacios patrimoniales de toda la provincia a participar de una nueva edición de La Noche de los Museos Entrerrianos, que se realizará el jueves 14 de noviembre, de 19 a 24, con entrada libre y gratuita.

La Noche de los Museos Entrerrianos 2025

La convocatoria está abierta hasta el 20 de octubre e invita a museos, centros culturales, bibliotecas, archivos, instituciones educativas y otros espacios vinculados a la cultura a formar parte de esta jornada provincial que celebra y pone en valor el patrimonio cultural, histórico, artístico y científico de Entre Ríos.

Cada espacio podrá sumar visitas guiadas, exposiciones y actividades especiales abiertas a la comunidad, además de muestras de música, danza, fotografía, artes visuales, proyecciones y lecturas. La propuesta busca promover la participación ciudadana y fortalecer el vínculo de las comunidades con su historia y sus expresiones culturales.

Quienes deseen participar pueden completar el formulario disponible en el siguiente enlace: Formulario de inscripción

