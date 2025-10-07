Alejandra Duré y Alberto Sire fueron reconocidos por la Academia Nacional del Tango

Los músicos Alejandra Duré y Alberto Sire visitaron los estudios de radio La Red Paraná para compartir la alegría de haber recibido un premio en la Academia Nacional del Tango

Los músicos Alejandra Duré y Alberto Sire visitaron los estudios de radio La Red Paraná para compartir la alegría de haber recibido un premio en la Academia Nacional del Tango, en Buenos Aires, en el marco de un homenaje al recordado cantor Roberto “El Polaco” Goyeneche.

La distinción llegó tras una invitación de Roberto Goyeneche hijo , quien conoció el trabajo de ambos artistas entrerrianos a través de los medios y propuso que sus trayectorias fueran presentadas ante la comisión evaluadora de la Academia.

Según contaron en la entrevista, el reconocimiento se concretó el 1° de septiembre, durante la ceremonia anual que celebra la obra y el legado del Polaco. Allí, además, Roberto Goyeneche hijo fue nombrado académico de la institución.

Duré y Sire destacaron la emoción de haber sido considerados entre numerosos artistas de distintos países y valoraron el gesto como un impulso para seguir difundiendo el tango desde Entre Ríos.