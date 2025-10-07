Uno Entre Rios | Escenario | Academia Nacional del Tango

Alejandra Duré y Alberto Sire fueron reconocidos por la Academia Nacional del Tango

Los músicos Alejandra Duré y Alberto Sire visitaron los estudios de radio La Red Paraná para compartir la alegría de haber recibido un premio en la Academia Nacional del Tango

7 de octubre 2025 · 12:55hs
Alejandra Duré y Alberto Sire

Alejandra Duré y Alberto Sire

Los músicos Alejandra Duré y Alberto Sire visitaron los estudios de radio La Red Paraná para compartir la alegría de haber recibido un premio en la Academia Nacional del Tango, en Buenos Aires, en el marco de un homenaje al recordado cantor Roberto “El Polaco” Goyeneche.

Academia Nacional del Tango

La distinción llegó tras una invitación de Roberto Goyeneche hijo, quien conoció el trabajo de ambos artistas entrerrianos a través de los medios y propuso que sus trayectorias fueran presentadas ante la comisión evaluadora de la Academia.

abren la inscripcion para la noche de los museos entrerrianos 2025

Abren la inscripción para La Noche de los Museos Entrerrianos 2025

harlem festival 2025: dos dias, tres escenarios y mas de 30 artistas

Harlem Festival 2025: dos días, tres escenarios y más de 30 artistas

Según contaron en la entrevista, el reconocimiento se concretó el 1° de septiembre, durante la ceremonia anual que celebra la obra y el legado del Polaco. Allí, además, Roberto Goyeneche hijo fue nombrado académico de la institución.

Duré y Sire destacaron la emoción de haber sido considerados entre numerosos artistas de distintos países y valoraron el gesto como un impulso para seguir difundiendo el tango desde Entre Ríos.

LEER MÁS: Abren la inscripción para La Noche de los Museos Entrerrianos 2025

Academia Nacional del Tango Alejandra Duré Alberto Sire La Red Paraná
Noticias relacionadas
Comenzó el ciclo de conversaciones sobre la historia y la identidad de Paraná

Comenzó el ciclo de conversaciones sobre la historia y la identidad de Paraná

Noche histórica con Airbag en la Estación Belgrano

Santa Fe vivió una noche histórica con Airbag en la Estación Belgrano

Se presentará en Gualeguaychú un libro sobre la historia del turismo en Entre Ríos.

Se presentará en Gualeguaychú un libro sobre la historia del turismo en Entre Ríos

Farías y Bartolomé en La Red Paraná

Gerardo Farías y Leo Bartolomé presentan "Enhumoradísimo, la gran noche"

Ver comentarios

Lo último

Gustavo Cordera suspendió sus shows en el interior y denunció falta de garantías

Gustavo Cordera suspendió sus shows en el interior y denunció falta de garantías

Nicolás Calabrese: Hay gente inocente, humilde que está siendo masacrada

Nicolás Calabrese: "Hay gente inocente, humilde que está siendo masacrada"

Gobernador Mansilla: Daiana Mendieta fue hallada sin vida e investigan un femicidio

Gobernador Mansilla: Daiana Mendieta fue hallada sin vida e investigan un femicidio

Ultimo Momento
Gustavo Cordera suspendió sus shows en el interior y denunció falta de garantías

Gustavo Cordera suspendió sus shows en el interior y denunció falta de garantías

Nicolás Calabrese: Hay gente inocente, humilde que está siendo masacrada

Nicolás Calabrese: "Hay gente inocente, humilde que está siendo masacrada"

Gobernador Mansilla: Daiana Mendieta fue hallada sin vida e investigan un femicidio

Gobernador Mansilla: Daiana Mendieta fue hallada sin vida e investigan un femicidio

Alejandra Duré y Alberto Sire fueron reconocidos por la Academia Nacional del Tango

Alejandra Duré y Alberto Sire fueron reconocidos por la Academia Nacional del Tango

La Iglesia Católica advirtió en el Senado sobre la ludopatía en adolescentes

La Iglesia Católica advirtió en el Senado sobre la ludopatía en adolescentes

Policiales
Gobernador Mansilla: Daiana Mendieta fue hallada sin vida e investigan un femicidio

Gobernador Mansilla: Daiana Mendieta fue hallada sin vida e investigan un femicidio

Hallaron sin vida a Daiana Mendieta en Gobernador Mansilla

Hallaron sin vida a Daiana Mendieta en Gobernador Mansilla

Paraná: detuvieron a un joven por vender un arma de fuego por redes sociales

Paraná: detuvieron a un joven por vender un arma de fuego por redes sociales

Búsqueda de Daiana Mendieta en Gobernador Mansilla: un auto abandonado, un allanamiento y un detenido

Búsqueda de Daiana Mendieta en Gobernador Mansilla: un auto abandonado, un allanamiento y un detenido

Búsqueda de Daiana Mendieta: allanaron una casa y detuvieron a un hombre

Búsqueda de Daiana Mendieta: allanaron una casa y detuvieron a un hombre

Ovación
Paracao reúne fondos para competir en el templo

Paracao reúne fondos para competir en el templo

Un juez de Entre Ríos en la cima del mundo

Un juez de Entre Ríos en la cima del mundo

Racing igualó con Independiente Rivadavia en el cierre de la fecha 11

Racing igualó con Independiente Rivadavia en el cierre de la fecha 11

Vélez se lo empató con diez a Riestra en una intensa lucha por la cima

Vélez se lo empató con diez a Riestra en una intensa lucha por la cima

Echagüe, a un paso del título del Torneo Provincial Femenino

Echagüe, a un paso del título del Torneo Provincial Femenino

La provincia
Paraná celebra a la Virgen del Rosario: la historia detrás del feriado local

Paraná celebra a la Virgen del Rosario: la historia detrás del feriado local

Entre Ríos: martes con sol y una temperatura máxima de 24 grados

Entre Ríos: martes con sol y una temperatura máxima de 24 grados

Amor y solidaridad: Alfredo Bovier volverá a Paraná, tras sufrir un ACV en Costa Rica

Amor y solidaridad: Alfredo Bovier volverá a Paraná, tras sufrir un ACV en Costa Rica

Rogelio Frigerio se reunió con el ministro del Interior Lisandro Catalán

Rogelio Frigerio se reunió con el ministro del Interior Lisandro Catalán

Comenzaron las inscripciones 2026 en la UNER

Comenzaron las inscripciones 2026 en la UNER

Dejanos tu comentario