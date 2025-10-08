Cientos de devotos saludaron a la patrona de Paraná y Crespo, entre otras ciudades. Monseñor Raúl Martín presidió la misa.

En un jornada de profunda fe, la Virgen del Rosario recorrió parroquias paranaenses

Paraná celebró el martes su fiesta patronal en honor a la Virgen del Rosario, una advocación mariana que acompaña la historia local desde hace casi tres siglos.

Tras su salida desde la Catedral Metropolitana, la imagen comenzó una caravana por distintos barrios, acompañada por inspectores de tránsito, ciclistas y grupos de fieles que esperaban su paso en cada parroquia.

Convocatoria pública para la adopción de un niño de 12 años

Paraná celebra a la Virgen del Rosario: la historia detrás del feriado local

Según el itinerario informado desde el Arzobispado, la caravana recorrió las siguientes iglesias: partió desde la Catedral de la capital entrerriana y después pasó por Nuestra Señora del Carmen, Inmaculado Corazón de María, Guadalupe, Cristo Peregrino, San Agustín, San Juan Bautista, La Piedad, Sagrado Corazón, Santa Ana, Luján, Santa Lucía, Santo Domingo Savio, San José Obrero, Pompeya, San Francisco de Borja, Virgen de la Medalla Milagrosa, Santa Rafaela, Seminario, Fátima, La Esperanza, San Cayetano, San Roque, Don Bosco, Santa Teresita y San Miguel Arcángel.

Desde allí, partió la última parte de la caravana que derivó en la Catedral.

Allí, el arzobispo de Paraná, Monseñor Raúl Martín, presidió la misa central en honor a la Virgen del Rosario, en su primer año de estadía en la capital entrerriana.

En Crespo

Con una gran convocatoria de fieles, la comunidad de Crespo celebró este martes 7 de octubre a su patrona, Nuestra Señora del Rosario, en una jornada marcada por la fe, la gratitud y el encuentro comunitario. La festividad incluyó la Santa Misa central, presidida por el Arzobispo de Paraná, Monseñor Raúl Martín, la tradicional procesión por las calles céntricas y el almuerzo patronal, que reunió a vecinos e instituciones locales.

El Padre Rubén Schmidt, párroco de Nuestra Señora del Rosario, había expresado a Estación Plus Crespo que “la patronal es una jornada de mucha alegría, donde la comunidad se encuentra para honrar a nuestra Madre, la Virgen del Rosario, que siempre nos acompaña y nos sostiene en la fe”.

Paraná virgen del rosario En un jornada de profunda fe, la Virgen del Rosario recorrió parroquias paranaenses

Asimismo, destacó el significado de la fiesta patronal para la identidad local: “Esta celebración no sólo tiene una dimensión religiosa, sino también cultural y social. Es una oportunidad para renovar las tradiciones y fortalecer los lazos que nos identifican como crespenses”.

La procesión, encabezada por la imagen de la patrona, recorrió calles, mientras los fieles acompañaban con cánticos y oraciones. Posteriormente, en el salón parroquial, se realizó el almuerzo comunitario, donde participaron familias, instituciones y grupos parroquiales.

El Padre Schmidt concluyó: “Cada año, la fiesta patronal nos une en torno a la fe. Es un día en el que Crespo se reencuentra con sus raíces y reafirma su espíritu solidario y creyente”.

Historia de la patrona

La historia de la Virgen del Rosario en Paraná se remonta al siglo XVIII, cuando un grupo de pobladores levantó una capilla dedicada a esta advocación en la zona conocida como “Bajada de Paraná”.

En 1730, el padre Francisco Arias Montiel fue designado primer párroco del lugar, impulsando la devoción mariana y fundando escuelas para la comunidad. Con el tiempo, la imagen de la Virgen se convirtió en símbolo de unidad y progreso.

En 1825, tras un plebiscito popular, fue oficialmente elegida patrona de la ciudad, imponiéndose sobre San Miguel Arcángel y Santa Rosa de Lima. Desde entonces, su presencia se vinculó estrechamente con los acontecimientos históricos y religiosos de la provincia.

En 1944, Monseñor Guilland consagró a toda la diócesis bajo su amparo y, años después, Monseñor Tortolo coronó solemnemente a la Patrona de Paraná.

En tanto que la Virgen del Rosario también tuvo un papel destacado en la historia nacional, al presidir la primera bendición de la bandera argentina el 25 de mayo de 1812.