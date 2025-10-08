Con la disputa de tres encuentros comenzó en la noche de martes la novena fecha del Torneo Clausura de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En la ocasión hubo victorias de Recreativo, Olimpia y Ciclista.
APB: Recreativo superó a Sionista y es líder
El Bochas derrotó al Centro Juventud en uno de los adelantos de la novena fecha del Torneo Clausura de la APB. También festejaron Olimpia y Ciclista.
El Bochas sorprendió a Sionista al derrotarlo 61 a 59 en el estadio Moisés Flesler. El elenco de calle Italia alcanzó al Centro Juventud en lo más alto de las posiciones. Además se mantiene como el único invicto del certamen.
Por otro lado, el Azulgrana venció a Patronato en calle Grella por 96 a 70. Mientras que el Verde fue el único equipo que capitalizó la localía al superar 72 a 58 a Estudiantes en el estadio Juan Baglietto.
Resultados de la novena fecha del Torneo Clausura de la APB
Martes:
Patronato 70 – Olimpia 96
Sionista 59 – Recreativo 61
Ciclista 72 – Estudiantes 58
Miércoles:
21.30: Rowing – Echagüe
21.30: Quique – Paracao
Jueves:
21.30: San Martin – Talleres
Libre: Unión de Crespo
Recreativo y Sionista lideran el certamen
Las posiciones del Torneo Clausura de la APB quedaron de la siguiente manera
Recreativo 16 (8-0)
Sionista 16 (7-2)
Estudiantes 15 (6-3)
Ciclista 13 (6-1)
Olimpia 13 (5-3)
Quique 11 (4-3)
Unión 11 (3-5)
Talleres 10 (3-4)
Patronato 10 (1-8)
Rowing 10 (3-4)
Paracao 10 (3-4)
Echagüe 8 (1-6)
San Martín 7 (0-7)