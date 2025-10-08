APB: Recreativo superó a Sionista y es líder El Bochas derrotó al Centro Juventud en uno de los adelantos de la novena fecha del Torneo Clausura de la APB. También festejaron Olimpia y Ciclista. 8 de octubre 2025 · 09:40hs

Recreativo es el único invicto del Torneo Clausura.

Con la disputa de tres encuentros comenzó en la noche de martes la novena fecha del Torneo Clausura de Primera División A que organiza la Asociación Paranaense de Básquet (APB). En la ocasión hubo victorias de Recreativo, Olimpia y Ciclista.

El Bochas sorprendió a Sionista al derrotarlo 61 a 59 en el estadio Moisés Flesler. El elenco de calle Italia alcanzó al Centro Juventud en lo más alto de las posiciones. Además se mantiene como el único invicto del certamen.

APB: Victoria de Talleres y Quique en el cierre de la octava fecha APB: Recreativo se sumó al lote de líderes

Por otro lado, el Azulgrana venció a Patronato en calle Grella por 96 a 70. Mientras que el Verde fue el único equipo que capitalizó la localía al superar 72 a 58 a Estudiantes en el estadio Juan Baglietto. Resultados de la novena fecha del Torneo Clausura de la APB Martes: Patronato 70 – Olimpia 96 Sionista 59 – Recreativo 61 Ciclista 72 – Estudiantes 58 Miércoles: 21.30: Rowing – Echagüe 21.30: Quique – Paracao Jueves: 21.30: San Martin – Talleres Libre: Unión de Crespo Recreativo y Sionista lideran el certamen Las posiciones del Torneo Clausura de la APB quedaron de la siguiente manera Recreativo 16 (8-0) Sionista 16 (7-2) Estudiantes 15 (6-3) Ciclista 13 (6-1) Olimpia 13 (5-3) Quique 11 (4-3) Unión 11 (3-5) Talleres 10 (3-4) Patronato 10 (1-8) Rowing 10 (3-4) Paracao 10 (3-4) Echagüe 8 (1-6) San Martín 7 (0-7)