Se abstuvo de declarar el sospechoso del femicidio de Daiana Mendieta

Tras la imputación por atentado a la autoridad y portación de arma de fuego, el detenido en Gobernador Mansilla se abstuvo de declarar y le dictaron 90 días de prisión preventiva

8 de octubre 2025 · 09:03hs
Finalizó el martes la audiencia de imputación formal e indagatoria del hombre de 55 años, detenido en el marco de la investigación por la desaparición y femicidio de Daiana Mendieta, quien fue hallada sin vida en una zona rural de Gobernador Mansilla.

El acusado, oriundo de la misma localidad, se enfrentó a cargos por atentado a la autoridad y portación de arma de fuego. Sin embargo, tras ser imputado por la fiscal Emilce Reynoso, titular de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), el detenido decidió abstenerse de declarar, tal como lo recomendó su abogado defensor.

La fiscal confirmó que Daiana fue asesinada de un disparo de arma de fuego. 

Además, se supo que el sospechoso intentó quitarse la vida, pero fue impedido por una persona que evitó que se pegara un tiro.

Prisión preventiva

La Justicia aplicó 90 días de prisión preventiva a Gustavo Brondino, 55 años, alias "Pino". Es el hombre que el domingo resistió con el uso de armas de fuego un allanamiento en su propiedad en el marco del inicio de la investigación por la desaparición de Daiana Magalí Mendieta, la chica de 22 años que finalmente fue hallada muerta en un aljibe, a 10 metros de profundidad, con un disparo en la cabeza.

La imputación del hombre, que se encuentra detenido, es solo uno de los pasos en el proceso judicial. La investigación por el femicidio de Daiana Mendieta avanzó significativamente tras el hallazgo de su cuerpo el pasado martes. Desde la Fiscalía se detalló que se están aguardando los resultados de las pericias y la autopsia para confirmar las causas de la muerte y avanzar en las imputaciones correspondientes. Según fuentes judiciales, existen múltiples elementos de prueba que podrían complicar la situación del detenido.

El contexto de la detención y la investigación por el femicidio de Daiana Mendieta continúa bajo un clima de incertidumbre. El hallazgo de su cadáver en un aljibe de la zona rural de Gobernador Mansilla, a pocos días de su desaparición, generó gran consternación en la comunidad. La fiscalía, que sigue reuniendo pruebas y testimonios, se encuentra analizando todos los indicios disponibles para cerrar la causa, publicó Elonce.

El caso

El hallazgo se produjo luego de más de tres días de intensos rastrillajes llevados a cabo por la Policía de Entre Ríos. La joven había salido de su vivienda el viernes, pasadas las 20, y no se supo más de ella.

El cuerpo de la joven fue encontrado en un paraje rural, a 6,4 km de Gobernador Mansilla. El lugar es un camino rural apartado, próximo al Club de Campo El Silencio, y a tan solo 200 metros de la Ruta Nacional 12.

Específicamente, el cuerpo fue localizado dentro de un aljibe de aproximadamente 10 metros de profundidad, situado a solo cinco metros de una casa abandonada. Según el informe policial, esta vivienda, en muy mal estado y sin signos de uso reciente, se encuentra en una zona donde no hay otras residencias cercanas.

