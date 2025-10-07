Uno Entre Rios | Ovación | Talleres

Talleres se coronó campeón en Mendoza en una vibrante final paranaense

El club Talleres festejó en un torneo de la categoría Cadete Mixto de sóftbol venciendo a Estudiantes en la final.

7 de octubre 2025 · 20:08hs
Los chicos de Talleres campeones en Mendoza.

Gentileza Asociación Paranaense de Sóftbol.

Los chicos de Talleres campeones en Mendoza.

La ciudad de Mendoza fue sede del Torneo Primavera Mendoza de sóftbol para la categoría Cadete Mixto. Con una destacada organización a cargo de la Federación Mendocina de Sóftbol, el evento reunió a cinco equipos: tres locales (Banco de Mendoza, Universidad Nacional de Cuyo y el Combinado de Mendoza) y dos visitantes provenientes de Paraná (Estudiantes y Talleres).

Durante la etapa de round robin, la paridad marcó el ritmo del certamen. Tres equipos finalizaron con un récord idéntico de tres victorias y una derrota. Por diferencia de carreras en contra, Talleres se quedó con el primer puesto, seguido por Estudiantes (CAE) y el Combinado de Mendoza. Banco de Mendoza completó el cuarteto clasificado a los playoffs.

Semifinales y Final

La jornada del domingo comenzó con las semifinales: Talleres superó a Banco de Mendoza por 12 a 5, mientras que el CAE volvió a imponerse ante el Combinado mendocino, esta vez por 5 a 1.

La gran final, protagonizada por los dos equipos de Paraná, se inició pasadas las 15:30 horas. En un encuentro parejo, Talleres mantenía una ventaja de 4 a 2 hasta el sexto inning. Sin embargo, en el último ataque, Estudiantes despertó ofensivamente con una explosiva actuación de Laureano Vilches, quien impulsó tres de las cuatro carreras del inning decisivo. Finalmente, Talleres se impuso por 8 a 2 y celebró el título al pie de la montaña, con el atardecer mendocino como telón de fondo.

Premios individuales

La entrega de premios destacó el rendimiento individual de varias jóvenes promesas:

Mejor Pitcher: Facundo Galván (Talleres)

Mejor Bateador: Laureano Vilches (Talleres)

MVP del torneo: Francisco Panchi Coronado (Estudiantes), jugador de primer año de categoría Cadete

Jugador Revelación: Dallas Humbert (Estudiantes de Paraná).

El campeón: Club Atlético Talleres

Dirigido por Braian Dorella, el equipo campeón estuvo conformado por:

Facundo Galván, Laureano Vilches, Genaro Bello, Bastián Duerto, Matías Invinkebied, Gabriel Suárez, Bautista Rodríguez, Bruno Francisconi Zubillaga, Ignacio Deu, Mateo Sierak, Felipe Moreloy, Juan Bautista Alegre y Santiago Martínez Fusari.

Una gran experiencia deportiva y formativa que deja en claro el nivel competitivo del sóftbol juvenil, y en particular, el gran semillero que representa la ciudad de Paraná.

