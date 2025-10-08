El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su último informe indica para este miércoles 8 de octubre buenas condiciones del tiempo en Entre Ríos. Durante la mañana está más fresco, con mínimas de hasta 8 grados, mientras que de tarde se anuncian 25 grados.
Entre Ríos: pronostican para este miércoles una temperatura máxima de 25 grados
Se prevén buenas condiciones del tiempo hasta el fin de semana para Entre Ríos. Este miércoles estará despejado.
La jornada se presentará despejada. Se indican buenas condiciones para el resto de la semana. Recién a partir del sábado a la noche y la jornada del domingo podrían volver las lluvias y tormentas, según el pronóstico extendido.
Temperatura
*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 8 grados y la máxima alcanzará los 25 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo despejado.
*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 8 grados y una máxima de 25 grados. Allí también se prevé un día soleado.
*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 10 grados y una máxima de 25 grados. Al igual que en las otras localidades, se espera un día despejado.
*En Victoria y Gualeguay anuncian 10 grados de mínima y 25 grados de máxima, con cielo ligeramente nublado de mañana y luego despejado.