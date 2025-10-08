Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos: pronostican para este miércoles una temperatura máxima de 25 grados

Se prevén buenas condiciones del tiempo hasta el fin de semana para Entre Ríos. Este miércoles estará despejado.

8 de octubre 2025 · 08:37hs
Foto UNO/Gonzalo Núñez

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en su último informe indica para este miércoles 8 de octubre buenas condiciones del tiempo en Entre Ríos. Durante la mañana está más fresco, con mínimas de hasta 8 grados, mientras que de tarde se anuncian 25 grados.

La jornada se presentará despejada. Se indican buenas condiciones para el resto de la semana. Recién a partir del sábado a la noche y la jornada del domingo podrían volver las lluvias y tormentas, según el pronóstico extendido.

El sector turístico entrerriano ofrece una cantidad de propuestas para disfrutar de los atractivos provinciales

Expectativas moderadas en el sector turístico entrerriano ante el fin de semana largo

Ana Suñé Grupo 

Ana Suñé Grupo presenta "Para sanar" en Paraná

Temperatura

*En Paraná, La Paz, Villaguay, Diamante y Nogoyá la mínima será de 8 grados y la máxima alcanzará los 25 grados. En la capital y alrededores se espera una jornada con cielo despejado.

*En Concordia, Federal, Feliciano, Federación y San Salvador, en tanto, se aguarda una mínima de 8 grados y una máxima de 25 grados. Allí también se prevé un día soleado.

*En Gualeguaychú, Colón, Uruguay, Tala e Islas, se espera una mínima de 10 grados y una máxima de 25 grados. Al igual que en las otras localidades, se espera un día despejado.

*En Victoria y Gualeguay anuncian 10 grados de mínima y 25 grados de máxima, con cielo ligeramente nublado de mañana y luego despejado.

