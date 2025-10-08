Santiago Halle sobre la renovación del transporte: "Esperamos que más paranaenses confíen en el sistema".

Santiago Halle habló con UNO sobre la renovación del transporte en Paraná, que sumará colectivos modernos desde diciembre para mejorar el servicio.

El transporte público de Paraná enfrentará una renovación importante a partir de diciembre, con la incorporación de colectivos modernos que prometen mejorar la calidad del servicio y la experiencia de los usuarios. Santiago Halle, secretario de Gobierno de la ciudad, habló con UNO y compartió su mirada sobre este proceso de transformación .

"Tengo 34 años y, desde que tengo uso de razón, el transporte público en Paraná ha atravesado una situación de crisis. No es algo atribuible a esta gestión ni a la anterior, sino que es consecuencia de años difíciles para el sistema" , explicó Halle.

Santiago Halle habló sobre los avances en la renovación del transporte público en Paraná

En ese marco, el funcionario destacó la importancia de mostrar el proceso de fabricación de las nuevas unidades. "Por eso quisimos que puedan conocer la fábrica donde se ensamblan los colectivos y cómo se está armando la carrocería de los coches que próximamente circularán en Paraná. Están siendo construidos con tecnología moderna: tienen aire acondicionado, pantallas y muchas ventajas que mejoran la comodidad del usuario, algo que se había perdido hace mucho tiempo en nuestra ciudad", agregó.

Respecto a la puesta en marcha, la implementación del nuevo sistema será gradual. "Seguramente empezaremos de menor a mayor, pero este primer paso es muy importante. Contaremos con coches cero kilómetro y 17 unidades con sistema GNC, que reducen la contaminación sonora y mejoran la calidad del aire en la ciudad", detalló Halle.

Finalmente, el secretario de Gobierno remarcó que las nuevas unidades comenzarán a circular en los primeros días de diciembre. "Esperamos que cada vez más paranaenses confíen en el sistema, ya que esta es una gran apuesta de la gestión y un esfuerzo enorme. La idea es aumentar la confianza para que más personas usen el servicio, y así lograr un avance significativo", concluyó.

La incorporación de estos colectivos marca el inicio de un proceso de modernización largamente esperado en la ciudad, con el objetivo de recuperar la calidad y la confianza en el transporte público.