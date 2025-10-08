Uno Entre Rios | Ovación | Argentina

Argentina se mide con Nigeria por los octavos de final

Argentina y Nigeria jugarán este miércoles desde las 16.30 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, en Santiago de Chile.

8 de octubre 2025 · 09:30hs
Argentina va por más ante Nigeria en el Mundial Sub 20.

La Selección Argentina y Nigeria jugarán este miércoles desde las 16.30 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, por los octavos de final del Mundial Sub 20 Chile 2025. Luego de salir primera con puntaje perfecto en el Grupo D, la Albiceleste tendrá una verdadera prueba de fuego en su primer cruce eliminatorio, en el que enfrentará al combinado africano, que clasificó como segundo mejor tercero. El vencedor se cruzará con México, que este martes a la noche eliminó al local Chile por 4 a 1.

Cómo llegan Argentina y Nigeria al duelo por el Mundial Sub 20

La Albiceleste se metió entre las mejores 16 selecciones del torneo tras vencer a Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0) y liderar el Grupo D con puntaje ideal, siendo la segunda mejor puntera solo por detrás de Japón, que tuvo mejor diferencia de gol. El elenco dirigido por Diego Placente consiguió posicionarse como uno de los favoritos en la carrera por el título, gracias al gran nivel mostrado por jugadores como Alejo Sarco, uno de los máximos goleadores del torneo con tres tantos, y Maher Carrizo, quién con 11 es el futbolista que más pases clave repartió.

Las Super Águilas ya son un rival recurrente para Argentina en la Copa del Mundo y la categoría Sub 20 no es esquiva ya que será el tercer choque entre sí, siendo el más recordado la final del año 2005 en Países Bajos, en la que con dos goles de Lionel Messi la Celeste y Blanca gritó campeón.

La otra oportunidad en la que se midieron fue en el último Mundial, cuando por esta misma instancia el seleccionado nigeriano se impuso por 2 a 0 en San Juan. El equipo llega como tercero del Grupo F, que también componían Colombia, Arabia Saudita y Noruega, donde rescató cuatro unidades (0-1 ante los noruegos, 3-2 frente a los árabes y 1-1 contra los colombianos).

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

  • Estadio: Julio Martínez Prádanos
  • Árbitro: Maurizio Mariani
  • Hora: 16:30. TV: DSports y Telefe

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández o Valente Pierani, Tobías Ramírez, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña, Maher Carrizo; Álvaro Montoro y Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Nigeria: Ebenezer Harcourt; Odinara Okoro, Haruna Aliyu, Daniel Dayemi, Amos Ochoche; Israel Ayuma, Daniel Daga; Saeed Suleiman, Nasiru Salihu, Mahir Maigana; Kparobo Arierhi. DT: Aliyu Zubairu.

