Bahía Blanca: madre e hija fueron halladas calcinadas e investigan un doble femicidio

Adriana Velázquez y Mariana Belén Bustos vivían en Bahía Blanca. Investigan las cámaras y dichos de testigos que vieron salir un hombre en una moto

8 de octubre 2025 · 13:26hs
Adriana Velázquez

Adriana Velázquez, de 52 años, y Mariana Belén Bustos, de 25 años, vivían en Bahía Blanca. 
Bahía Blanca: madre e hija fueron halladas calcinadas e investigan un doble femicidio

Una madre y su hija fueron encontradas muertas en la madrugada de este miércoles en una casa ubicada en el barrio Thompson, de la ciudad de Bahía Blanca. Las víctimas fueron identificadas como Adriana Miriam Velázquez, de 52 años, y Mariana Belén Bustos, de 25, cuyos cuerpos estaban calcinados dentro de una habitación, en una vivienda ubicada en la calle Santa Fe al 2.300. La Justicia investiga un posible doble femicidio.

Personal de la policía local y bomberos del Cuartel Central llegaron tras el llamado de vecinos que alertaron sobre una situación de violencia en el domicilio.

El equipo de Argentina presente en Bahía Blanca.

La Sub 18 de Argentina quiere hacer historia en el Panamericano

Condenaron a Sabag Montiel y Uliarte por el intento de asesinato a Cristina Kirchner.

Condenaron a Sabag Montiel y a Uliarte por el intento de asesinato a Cristina Fernández

Al intervenir, las autoridades descubrieron los cadáveres de ambas mujeres. Y a partir de la recolección de testimonios es que la Justicia comenzó a sospechar de un doble femicidio ya que en la escena se encontraron rastros de combustible y puertas forzadas.

doble femicidio Bahía Blanca incendio

El caso quedó a cargo del fiscal Jorge Viego, de la UFIJ N° 5 especializada en homicidios de Bahía Blanca, que ordenó declaraciones testimoniales a familiares y vecinos de las víctimas, relevamiento de cámaras tanto publicas como privadas y levantamiento de rastros por parte de la Policía Científica, además del informe de bomberos.

Los investigadores analizan cámaras de seguridad de la zona y antecedentes de amenazas recibidas por las víctimas. Fuentes policiales indicaron que no hay detenidos hasta el momento, pero no descartaron nuevas medidas en las próximas horas.

doble femicidio Bahía Blanca

Lo que dijeron testigos

Leandro, hijo de Miriam y hermano de Mariana, pidió que la Justicia avance velozmente con la investigación, en dialogo con el medio local La Brújula 24.

“Una mujer que conocía a mi mamá me llamó instantes antes de cenar. Al momento que arribé, el incendio ya estaba sofocado por los bomberos. Para mí fue un doble femicidio. Hubo una clara intencionalidad, había ataques previos, amenazas y denuncias. Mi mamá y mi hermana tenían miedo”, relató Leandro ante la prensa. Y agregó: "Mi hermana vivía para proteger a mi mamá, siempre denunciaron los ataques”.

“Mi mamá tenía amigos, no los llamaría parejas o novios, eran relaciones circunstanciales las que tenía. No era frecuente que ambas compartan momentos en la cama y como mi hermana era muy apegada a mi papá, se acostaba un rato y luego se iba a su habitación, pero no miraban películas juntas en ese lugar”, completó.

LEER MÁS: Gobernador Mansilla: la fiscal confirmó que Daiana Mendieta fue asesinada de un disparo de arma de fuego

Por su parte, Daniel, vecino de la vivienda donde hallaron a las mujeres fallecidas, afirmó que su cámara de seguridad detectó el sonido de un disparo de arma de fuego. “Tengo una cámara que registra el ruido de una detonación alrededor de las 22.30″, relató.

“Hubo casi una hora entre ese estruendo y que se fue el motociclista. El incendio fue unos 10 minutos después. Mi hijo vio salir a una persona grande, pero no lo miró como sospechoso. Él ya declaró en la comisaría”, añadió en otro tramo de la nota radial.

Por último, acotó: “Las fallecidas llevan 30 años viviendo acá. Ambas habían sufrido la pérdida del jefe del hogar quien murió hace dos años de un cáncer fulminante. Las víctimas no andaban en nada raro, eran gente trabajadora, humilde y honrada”.

Bahía Blanca madre hija Doble femicidio
