Uno Entre Rios | La Provincia | Adopción

Convocatoria pública para la adopción de un niño de 12 años

El Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos de Entre Ríos (Ruaer) convoca a adopción de niño de 12 años que desea vivir en contexto familiar

8 de octubre 2025 · 11:42hs
El Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos de Entre Ríos (Ruaer) convoca a adopción de niño de 12 años que desea vivir en contexto familiar

El Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos de Entre Ríos (Ruaer) convoca a adopción de niño de 12 años que desea vivir en contexto familiar

El Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos de Entre Ríos (RUAER) convoca a personas adultas residentes en el territorio de la provincia que se sientan en condiciones de asumir y acompañar la crianza de un niño (A.A.P.) de 12 años, que desea vivir en un contexto familiar.

El niño anhela formar parte de una familia que le brinde cuidados, protección y contención. Según sus propias palabras: espera que lo traten bien, que no le griten y que puedan abrazarlo cuando se siente feliz. También desea que lo ayuden a realizar las tareas escolares, que lo acompañen en su desarrollo y que garanticen el sostenimiento de los vínculos con sus hermanos.

En un jornada de profunda fe, la Virgen del Rosario recorrió parroquias paranaenses

En un jornada de profunda fe, la Virgen del Rosario recorrió parroquias paranaenses

frigerio superviso el avance de obras en la ruta provincial 20

Frigerio supervisó el avance de obras en la ruta provincial 20

adoptantes.jpg

Actualmente se encuentra concurriendo a primer año de una Escuela de Educación Técnica y asiste a clases de básquet. Le gusta realizar artesanías, disfruta mucho de salir a pasear y compartir momentos de pesca.

Las personas interesadas pueden inscribirse desde el 8 hasta el 17 de octubre de 2025 completando el siguiente formulario

Por dudas y consultas, comunicarse por Whatsapp al +54 9 343 5 329475 o enviar un correo electrónico a [email protected].

Adopción Niño Ruaer
Noticias relacionadas
entre rios: pronostican para este miercoles una temperatura maxima de 25 grados

Entre Ríos: pronostican para este miércoles una temperatura máxima de 25 grados

El sector turístico entrerriano ofrece una cantidad de propuestas para disfrutar de los atractivos provinciales

Expectativas moderadas en el sector turístico entrerriano ante el fin de semana largo

Enersa comienza el recambio con medidores inteligentes en Aldea Brasilera.

Enersa comienza el recambio con medidores inteligentes en Aldea Brasilera

El gobernador Rogelio Frigerio visitó la empresa Palletizate de Gualeguaychú. 

Gualeguaychú: Rogelio Frigerio visitó una empresa adherida al RINI

Ver comentarios

Lo último

El Premio Nobel de Química 2025 fue para Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi

El Premio Nobel de Química 2025 fue para Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi

Cuatro encuentros para leer a Julio Cortázar

Cuatro encuentros para leer a Julio Cortázar

Convocatoria pública para la adopción de un niño de 12 años

Convocatoria pública para la adopción de un niño de 12 años

Ultimo Momento
El Premio Nobel de Química 2025 fue para Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi

El Premio Nobel de Química 2025 fue para Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi

Cuatro encuentros para leer a Julio Cortázar

Cuatro encuentros para leer a Julio Cortázar

Convocatoria pública para la adopción de un niño de 12 años

Convocatoria pública para la adopción de un niño de 12 años

Cacho Deicas habría impuesto un bozal legal a Marcos Camino

Cacho Deicas habría impuesto un bozal legal a Marcos Camino

Enersa instala medidores inteligentes en Aldea Brasilera

Enersa instala medidores inteligentes en Aldea Brasilera

Policiales
Aclaran lo sucedido con los fetos encontrados en Paraná

Aclaran lo sucedido con los fetos encontrados en Paraná

Se abstuvo de declarar el sospechoso del femicidio de Daiana Mendieta

Se abstuvo de declarar el sospechoso del femicidio de Daiana Mendieta

Paraná: encontraron dos fetos en un contenedor de basura en calle Corrientes

Paraná: encontraron dos fetos en un contenedor de basura en calle Corrientes

Gobernador Mansilla: la fiscal confirmó que Daiana Mendieta fue asesinada de un disparo de arma de fuego

Gobernador Mansilla: la fiscal confirmó que Daiana Mendieta fue asesinada de un disparo de arma de fuego

Gobernador Mansilla: Daiana Mendieta fue hallada sin vida e investigan un femicidio

Gobernador Mansilla: Daiana Mendieta fue hallada sin vida e investigan un femicidio

Ovación
Marcos Kremer regresó a Clermont después del Rugby Championship

Marcos Kremer regresó a Clermont después del Rugby Championship

APB: Recreativo superó a Sionista y es líder

APB: Recreativo superó a Sionista y es líder

Futsal: un gran paso para las pibas

Futsal: un gran paso para las pibas

Argentina se mide con Nigeria por los octavos de final

Argentina se mide con Nigeria por los octavos de final

Talleres se coronó campeón en Mendoza en una vibrante final paranaense

Talleres se coronó campeón en Mendoza en una vibrante final paranaense

La provincia
Convocatoria pública para la adopción de un niño de 12 años

Convocatoria pública para la adopción de un niño de 12 años

En un jornada de profunda fe, la Virgen del Rosario recorrió parroquias paranaenses

En un jornada de profunda fe, la Virgen del Rosario recorrió parroquias paranaenses

Frigerio supervisó el avance de obras en la ruta provincial 20

Frigerio supervisó el avance de obras en la ruta provincial 20

Entre Ríos: pronostican para este miércoles una temperatura máxima de 25 grados

Entre Ríos: pronostican para este miércoles una temperatura máxima de 25 grados

Expectativas moderadas en el sector turístico entrerriano ante el fin de semana largo

Expectativas moderadas en el sector turístico entrerriano ante el fin de semana largo

Dejanos tu comentario