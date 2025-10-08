Convocatoria pública para la adopción de un niño de 12 años

El Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos de Entre Ríos (Ruaer) convoca a adopción de niño de 12 años que desea vivir en contexto familiar

El Registro Único de Aspirantes a Guardas con Fines Adoptivos de Entre Ríos (RUAER) convoca a personas adultas residentes en el territorio de la provincia que se sientan en condiciones de asumir y acompañar la crianza de un niño (A.A.P.) de 12 años, que desea vivir en un contexto familiar.

El niño anhela formar parte de una familia que le brinde cuidados, protección y contención. Según sus propias palabras: espera que lo traten bien, que no le griten y que puedan abrazarlo cuando se siente feliz. También desea que lo ayuden a realizar las tareas escolares, que lo acompañen en su desarrollo y que garanticen el sostenimiento de los vínculos con sus hermanos.

Actualmente se encuentra concurriendo a primer año de una Escuela de Educación Técnica y asiste a clases de básquet. Le gusta realizar artesanías, disfruta mucho de salir a pasear y compartir momentos de pesca.

Las personas interesadas pueden inscribirse desde el 8 hasta el 17 de octubre de 2025 completando el siguiente formulario

Por dudas y consultas, comunicarse por Whatsapp al +54 9 343 5 329475 o enviar un correo electrónico a [email protected].