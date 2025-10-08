Uno Entre Rios | Escenario | Gauchito Club

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gabriel Nazar, cantante y productor de Gauchito Club, habló en exclusiva con UNO sobre la presentación del viernes 31 de octubre en Tribus

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

8 de octubre 2025 · 07:43hs
Gauchito Club 

Gauchito Club 
Gauchito Club vuelve a Tribus 

Gauchito Club vuelve a Tribus 

Las bandas Gauchito Club y 1915 tocarán en Santa Fe, el viernes 31 de octubre, en Tribus, a partir de las 21 horas. Las entradas ya están disponibles a través de Ticketway.com y la fecha busca convertirse en uno de los eventos más destacados de la escena independiente en la región.

Gauchito Club1

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915

En diálogo exclusivo con UNO, Gabriel Nazar, cantante y productor de Gauchito Club, destacó la importancia de Santa Fe y del litoral en la trayectoria de la banda. “Santa Fe y Rosario ocupan un lugar muy importante. Tenemos familia en Rosario y cada vez que tocamos en Tribus son fechas muy especiales. El lugar nos fascina y la provincia es preciosa. Siempre es un lujo volver y sentir el cariño del público”, contó.

Ana Suñé Grupo 

Ana Suñé Grupo presenta "Para sanar" en Paraná

Alejandra Duré y Alberto Sire

Alejandra Duré y Alberto Sire fueron reconocidos por la Academia Nacional del Tango

Gauchito Club llega a la ciudad tras un año consagratorio, que incluyó un show agotado en el mítico Estadio Obras de Buenos Aires y presentaciones exitosas en distintos puntos del país y en el exterior. Su música se caracteriza por la fusión de géneros como cumbia, rock, funk, tango, electrónica y trap, lo que genera un repertorio diverso que logra conectar con públicos de todas las edades. Por su parte, 1915 acaba de presentar su quinto disco, Ceremonia, un trabajo que marca un salto artístico en la historia de la banda.

Sobre la identidad de Gauchito Club, Nazar remarcó que sus letras buscan transmitir la esencia del barrio, la naturalidad y las emociones universales. “Escribir es muy natural. Cuando compongo, busco describir sensaciones y experiencias para que la gente se sienta parte de nuestras canciones. La banda funciona como un vocero popular, con mucho de libertad, familia, amigos y reconciliación con la naturaleza. Queremos despertar la sensibilidad del público y que cada persona pueda sentirse protagonista del show”, afirmó.

El músico también hizo hincapié en la importancia del escenario como espacio de expresión. “En vivo es donde se refleja la esencia de la banda: la energía, la expresión y el disfrute que compartimos con la gente. Son momentos efímeros, pero intensos. Cada show es un fragmento de tiempo en el que buscamos dar lo mejor y transmitir alegría, emoción y complicidad”, explicó.

Tribus, Santa Fe

Respecto al repertorio del show en Santa Fe, Nazar adelantó que el público podrá vivir “un viaje musical muy diverso, con momentos festivos y jocosos, y otros más poéticos y sensibles. Habrá cumbia, baladas y canciones poéticas que hablan de nostalgia, recuerdos y amores perdidos. La idea es generar una experiencia que haga sentir, emocione y haga bailar a todos”.

Sobre la creación de canciones como Movimiento Astral y Vulnerable, el cantante contó que surgen de un proceso que mezcla composición, arreglos y producción colaborativa.

Musicalmente, los temas se construyen poco a poco. Busco acordes, melodías y letras que luego se ensamblan con la banda para generar un paisaje sonoro que conecte con la gente. Cada canción tiene un trabajo minucioso para que la experiencia en vivo sea potente y auténtica”, concluyó.

Así, a lo largo de los años, Gauchito Club se consolidó como una banda referente de la música independiente argentina, con discos como Guandanara, El Camino de la Libertad y Vulnerable, que muestran su evolución artística y la amplitud de su sonido.

LEER MÁS: Alejandra Duré y Alberto Sire fueron reconocidos por la Academia Nacional del Tango

Gauchito Club Tribus show
Noticias relacionadas
abren la inscripcion para la noche de los museos entrerrianos 2025

Abren la inscripción para La Noche de los Museos Entrerrianos 2025

harlem festival 2025: dos dias, tres escenarios y mas de 30 artistas

Harlem Festival 2025: dos días, tres escenarios y más de 30 artistas

Comenzó el ciclo de conversaciones sobre la historia y la identidad de Paraná

Comenzó el ciclo de conversaciones sobre la historia y la identidad de Paraná

Noche histórica con Airbag en la Estación Belgrano

Santa Fe vivió una noche histórica con Airbag en la Estación Belgrano

Ver comentarios

Lo último

Frigerio supervisó el avance de obras en la ruta provincial 20

Frigerio supervisó el avance de obras en la ruta provincial 20

Entre Ríos: pronostican para este miércoles una temperatura máxima de 25 grados

Entre Ríos: pronostican para este miércoles una temperatura máxima de 25 grados

Reconocieron a jóvenes deportistas en Concepción del Uruguay

Reconocieron a jóvenes deportistas en Concepción del Uruguay

Ultimo Momento
Frigerio supervisó el avance de obras en la ruta provincial 20

Frigerio supervisó el avance de obras en la ruta provincial 20

Entre Ríos: pronostican para este miércoles una temperatura máxima de 25 grados

Entre Ríos: pronostican para este miércoles una temperatura máxima de 25 grados

Reconocieron a jóvenes deportistas en Concepción del Uruguay

Reconocieron a jóvenes deportistas en Concepción del Uruguay

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

ChatGPT: el crecimiento de usuarios en la Argentina se triplicó en un año

ChatGPT: el crecimiento de usuarios en la Argentina se triplicó en un año

Policiales
Paraná: encontraron dos fetos en un contenedor de basura en calle Corrientes

Paraná: encontraron dos fetos en un contenedor de basura en calle Corrientes

Gobernador Mansilla: la fiscal confirmó que Daiana Mendieta fue asesinada de un disparo de arma de fuego

Gobernador Mansilla: la fiscal confirmó que Daiana Mendieta fue asesinada de un disparo de arma de fuego

Gobernador Mansilla: Daiana Mendieta fue hallada sin vida e investigan un femicidio

Gobernador Mansilla: Daiana Mendieta fue hallada sin vida e investigan un femicidio

Hallaron sin vida a Daiana Mendieta en Gobernador Mansilla

Hallaron sin vida a Daiana Mendieta en Gobernador Mansilla

Paraná: detuvieron a un joven por vender un arma de fuego por redes sociales

Paraná: detuvieron a un joven por vender un arma de fuego por redes sociales

Ovación
Talleres se coronó campeón en Mendoza en una vibrante final paranaense

Talleres se coronó campeón en Mendoza en una vibrante final paranaense

Reconocieron a jóvenes deportistas en Concepción del Uruguay

Reconocieron a jóvenes deportistas en Concepción del Uruguay

Con fuerza, agua y corazón: Rowing brilló en Santiago del Estero

Con fuerza, agua y corazón: Rowing brilló en Santiago del Estero

México aplastó al local Chile y lo eliminó del Mundial Sub 20

México aplastó al local Chile y lo eliminó del Mundial Sub 20

La Catedral del Sóftbol será escenario de los Juegos Odesur 2026

La Catedral del Sóftbol será escenario de los Juegos Odesur 2026

La provincia
Frigerio supervisó el avance de obras en la ruta provincial 20

Frigerio supervisó el avance de obras en la ruta provincial 20

Entre Ríos: pronostican para este miércoles una temperatura máxima de 25 grados

Entre Ríos: pronostican para este miércoles una temperatura máxima de 25 grados

Expectativas moderadas en el sector turístico entrerriano ante el fin de semana largo

Expectativas moderadas en el sector turístico entrerriano ante el fin de semana largo

Enersa comienza el recambio con medidores inteligentes en Aldea Brasilera

Enersa comienza el recambio con medidores inteligentes en Aldea Brasilera

Gualeguaychú: Rogelio Frigerio visitó una empresa adherida al RINI

Gualeguaychú: Rogelio Frigerio visitó una empresa adherida al RINI

Dejanos tu comentario