Cuatro encuentros para leer a Julio Cortázar

Julio entre nosotros propone un recorrido por las obras de Cortázar, con el foco en la magia y eficacia de sus mejores cuentos y fragmentos de sus novelas.

Julio entre nosotros propone un recorrido por las obras de Cortázar, con el foco en la magia y eficacia de sus mejores cuentos y fragmentos de sus novelas, propone Horacio Lapunzina.

Julio entre nosotros propone un recorrido por las obras de Cortázar, con el foco en la magia y eficacia de sus mejores cuentos y fragmentos de sus novelas, propone Horacio Lapunzina.

“En Julio la literatura parecía disolverse en la experiencia cotidiana e impregnar toda la vida, animándola y enriqueciéndola con un fulgor particular sin privarla de savia, de instinto, de espontaneidad”. Mario Vargas Llosa, prólogo a los Cuentos Completos, ediciones Alfaguara.

Julio entre nosotros propone un recorrido por las obras de Cortázar, enfocándonos en la magia y eficacia de sus mejores cuentos y fragmentos de sus novelas.

Gauchito Club vuelve a Tribus y se une a 1915 en un show imperdible

Taller Julio Cortázar

"Cuatro encuentros por Meet para adentrarnos en el universo de unos de los escritores más significativos del Boom de los 60. El curso incluye material completo con los textos, análisis y datos de relevancia", propone el músico y escritor Horacio Lapunzina.

Los encuentros serán los jueves 6; 13; 20 y 27 de noviembre.

Para más información consultar al contacto: [email protected]