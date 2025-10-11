Cacho Deicas estará en "Un poco de ruido" y encendió la expectativa de los fanáticos de la cumbia.

Uno Entre Rios | Show | Cacho Deicas

11 de octubre 2025 · 07:39hs
Uno de los pedidos más insistentes en el stream “Un poco de ruido” finalmente se hará realidad. Tras su separación de Los Palmeras, Cacho Deicas confirmó su participación en el programa de Pinky SD, y la noticia desató una ola de entusiasmo entre los amantes de la música tropical argentina.

No tengo palabras, de verdad”, expresó Pinky SD al anunciar en sus redes sociales la esperada visita. El creador del ciclo de música en vivo que se transmite por YouTube y Twitch se mostró emocionado por recibir a una de las voces más reconocidas del país. “¿Viste cuando decís, qué más puedo pedir? Es un mimo al alma que, habiendo tantos medios masivos, Cacho haya elegido este humilde espacio que creamos con tanto cariño para volver a encontrarse con ustedes”, comentó.

Cuándo será la visita de Cacho Deicas a “Un poco de ruido”

La presencia del exlíder de Los Palmeras se concretará el miércoles 15 de octubre, entre las 21 y las 23 horas. Será una transmisión especial, con dos horas de charla, música y clásicos del repertorio de Rubén “Cacho” Deicas, quien además aprovechará la ocasión para mostrar parte de su nuevo proyecto solista.

¡No nos aguantamos más las ganas!”, expresaron los productores del stream en redes sociales. “El pueblo lo quería ver de nuevo y la comunidad cumbiera lo logró”, agregaron, en referencia a la gran demanda de los seguidores que pedían su presencia desde el inicio del ciclo.

El regreso de Cacho Deicas tras su problema de salud y la ruptura con Marcos Camino

La visita de Cacho Deicas a “Un poco de ruido” tiene un fuerte valor simbólico. El cantante de 73 años atravesó un duro comienzo de año, luego de sufrir un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico transitorio en enero que lo mantuvo siete meses alejado de los escenarios.

Durante ese tiempo también se produjo la ruptura con Marcos Camino, su histórico compañero y fundador de Los Palmeras. La separación marcó el final de una sociedad artística de más de cuatro décadas. Mientras Camino continuó con la banda y sumó a Pablo López como nueva voz principal, Deicas optó por iniciar su camino solista.

Su primera reaparición fue a fines de julio, cuando se subió al escenario junto a Los Iracundos en Santa Fe, en lo que significó un emocionante reencuentro con el público.

Cacho Deicas debutará como solista en el Teatro Gran Rex

Luego de ese regreso triunfal, Cacho Deicas confirmó su primer show solista en el histórico Teatro Gran Rex de Buenos Aires. La cita será el sábado 29 de noviembre sobre la mítica calle Corrientes, donde presentará su nueva banda y repasará los grandes éxitos de su carrera.

Las entradas ya están a la venta: los precios van desde $40.250 en las ubicaciones más económicas hasta más de $100.000 en los sectores preferenciales.

Competencia musical y nuevas etapas

El anuncio del debut solista de Cacho Deicas coincidió con el estreno del videoclip “Muévelo”, el nuevo tema de Los Palmeras junto a El Negro Tecla. De esta manera, el histórico vocalista se convierte también en un nuevo competidor de la agrupación que ayudó a convertir en un ícono de la cumbia santafesina.

Con su paso por “Un poco de ruido” y su próximo concierto en Buenos Aires, Cacho Deicas vuelve a demostrar que sigue siendo una leyenda viva de la cumbia argentina, listo para escribir un nuevo capítulo en su carrera artística.

