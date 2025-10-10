Pedro Alfonso anunció que este verano regresará a Villa Carlos Paz para protagonizar una nueva comedia junto a Yayo Guridi, quien volverá al teatro tras seis años. El estreno está previsto para el 25 de diciembre en el Teatro del Lago, con producción de Ezequiel Corbo y Federico Hoppe.
Pedro Alfonso y Yayo Guridi harán temporada teatral juntos en Carlos Paz
Pedro Alfonso anunció que regresará a Villa Carlos Paz para protagonizar una nueva comedia junto a Yayo Guridi, quien volverá al teatro tras seis años
10 de octubre 2025 · 12:04hs
Pedro Alfonso y Yayo Guridi harán temporada en Carlos Paz
En un video compartido con la prensa, Alfonso presentó a su nuevo compañero y expresó: “Tenerlo al lado del escenario es realmente cumplir un sueño. Sé que nos vamos a divertir mucho”. Por su parte, Yayo contó que el encuentro fue casual y aseguró: “Nos miramos y dijimos ‘sí, es el momento’. Pueden pasar cosas inesperadas”.
El título de la obra aún se mantiene en secreto, aunque desde la producción adelantaron que tendrá el sello característico de las comedias de Alfonso: humor popular, energía y entretenimiento para toda la familia. Será la temporada número 15 del actor en la villa cordobesa.