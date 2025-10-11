Uno Entre Rios | El País | Anses

Anses: miles de familias dejarán de cobrar la AUH tras la nueva actualización

La actualización de los topes de ingresos dispuesta por Anses dejará a miles de familias sin el cobro de las asignaciones familiares.

11 de octubre 2025 · 12:33hs
Anses: miles de familias dejarán de cobrar la AUH tras la nueva actualización

Anses: miles de familias dejarán de cobrar la AUH tras la nueva actualización

Anses aclaró que la medida busca mantener la progresividad del sistema, pero reconoció que varios hogares que antes accedían a la ayuda ya no cumplirán con los requisitos. De este modo, miles de familias quedarán sin el cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Con la última actualización del Servicio Integrado Previsional Argentino (SIPA), la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) se ubicó en $1.510.680,81 en julio. Si se proyecta el incremento del 5% trimestral, el valor llegaría a $1.600.000, el nuevo límite salarial establecido por ANSES para cobrar las asignaciones familiares (AUH).

La Anses confirmó que en octubre habrá nuevos bonos para jubilados.

Anses: en octubre habrá nuevos bonos para jubilados

Javier Milei encabezó este sábado mitines en Resistencia, Chaco y en Corrientes junto a Virginia Gallardo. Manifestantes fueron retenidos por un cordón de seguridad.

Javier Milei de campaña en Chaco y Corrientes

Esto significa que muchos trabajadores registrados quedarán fuera del beneficio, ya que al superar ese ingreso individual o conjunto, el grupo familiar pierde el derecho al cobro. La ANSES aclaró que la medida busca mantener la progresividad del sistema, pero reconoció que varios hogares que antes accedían a la ayuda ya no cumplirán con los requisitos.

Quienes deseen verificar si siguen dentro del programa pueden hacerlo desde el sitio oficial de ANSES, ingresando con su CUIL y datos personales. Allí también es posible consultar la fecha y lugar de cobro de los beneficios vigentes.

LEER MÁS: Anses: en octubre habrá nuevos bonos para jubilados

Nuevos montos en Anses

Asignación Familiar por Hijo:

  • Hasta $907.793 → $58.631
  • De $907.793,01 a $1.331.368 → $39.548
  • De $1.331.368,01 a $1.537.111 → $23.920
  • De $1.537.111,01 a $4.807.226 → $12.340

Hijo con discapacidad:

  • Hasta $907.793 → $190.902
  • De $907.793,01 a $1.331.368 → $135.050
  • Más de $1.331.368 → $85.234

Asignación por cónyuge:

  • $14.223 (siempre que no se supere el tope general)

Asignación por maternidad:

  • Se calcula según el salario bruto de la trabajadora, sin límites de grupo familiar.

Asignaciones por nacimiento, adopción o matrimonio:

  • Nacimiento: $68.341
  • Adopción: $408.616
  • Matrimonio: $102.330

Asignación prenatal:

  • Mantiene los mismos valores y tramos que la asignación por hijo.

De acuerdo con cifras del SIPA, hay 10,1 millones de asalariados registrados entre el sector público, privado y trabajadoras de casas particulares, además de 3,1 millones de independientes (monotributistas y autónomos). En total, 13,2 millones de personas forman parte del sistema formal, pero no todos podrán seguir cobrando las asignaciones tras la nueva actualización.

Anses AUH familias
Noticias relacionadas
La Justicia rechazó que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires.

La Cámara Nacional Electoral permitió que Diego Santilli encabece la boleta de LLA en la provincia de Buenos Aires

El lugar en donde fue sismo.

Fuerte sismo de magnitud 7,8 en el Atlántico Sur: se registró a 720 kilómetros de Ushuaia

17 de octubre: el kirchnerismo convoca a una caravana a la casa de Cristina Kirchner

17 de octubre: el kirchnerismo convoca a una caravana a la casa de Cristina Kirchner

Sam Altman, creador de ChatGPT, junto a Javier Milei durante la reunión que mantuvieron en San Francisco en mayo del año pasado

OpenAI y Sur Energy invertirán USD 25.000 millones para construir un mega data center para inteligencia artificial

Ver comentarios

Lo último

Javier Milei de campaña en Chaco y Corrientes

Javier Milei de campaña en Chaco y Corrientes

La Cámara Nacional Electoral permitió que Diego Santilli encabece la boleta de LLA en la provincia de Buenos Aires

La Cámara Nacional Electoral permitió que Diego Santilli encabece la boleta de LLA en la provincia de Buenos Aires

El 40% de las niñas en América Latina sufrió algún tipo de violencia antes de cumplir 18 años

El 40% de las niñas en América Latina sufrió algún tipo de violencia antes de cumplir 18 años

Ultimo Momento
Javier Milei de campaña en Chaco y Corrientes

Javier Milei de campaña en Chaco y Corrientes

La Cámara Nacional Electoral permitió que Diego Santilli encabece la boleta de LLA en la provincia de Buenos Aires

La Cámara Nacional Electoral permitió que Diego Santilli encabece la boleta de LLA en la provincia de Buenos Aires

El 40% de las niñas en América Latina sufrió algún tipo de violencia antes de cumplir 18 años

El 40% de las niñas en América Latina sufrió algún tipo de violencia antes de cumplir 18 años

Inversión de OpenAI en Argentina genera interrogantes políticos y geopolíticos

Inversión de OpenAI en Argentina genera interrogantes políticos y geopolíticos

En qué consiste la reforma laboral que anunció Javier Milei

En qué consiste la reforma laboral que anunció Javier Milei

Policiales
San Salvador: una mujer intentó quemar a su ex pareja

San Salvador: una mujer intentó quemar a su ex pareja

El STJ confirmó la condena a Nicolás Sanabria y la querella solicitó su detención inmediata

El STJ confirmó la condena a Nicolás Sanabria y la querella solicitó su detención inmediata

La familia de Daiana agradece, pide respeto y exige que la política no utilice el caso

La familia de Daiana agradece, pide respeto y exige que la política no utilice el caso

Concepción del Uruguay: murió un peatón chocado por una moto

Concepción del Uruguay: murió un peatón chocado por una moto

Estafa virtual: la Policía de Entre Ríos alerta por una nueva modalidad

Estafa virtual: la Policía de Entre Ríos alerta por una nueva modalidad

Ovación
Sofía Percara: Nunca manejé un auto con techo, me gustaría probar

Sofía Percara: "Nunca manejé un auto con techo, me gustaría probar"

La Selección Argentina buscará el pasaje a las semifinales

La Selección Argentina buscará el pasaje a las semifinales

Torneo Regional del Litoral 2025: la lucha por la clasificación entra en su recta final

Torneo Regional del Litoral 2025: la lucha por la clasificación entra en su recta final

Lionel Messi no estará ante Venezuela: los motivos de su ausencia

Lionel Messi no estará ante Venezuela: los motivos de su ausencia

Racing intentará acercarse a puestos de clasificación

Racing intentará acercarse a puestos de clasificación

La provincia
Numerosos comercios abrieron el feriado con expectativas de un repunte en las ventas

Numerosos comercios abrieron el feriado con expectativas de un repunte en las ventas

SMN: se espera una máxima de 32 grados para este sábado

SMN: se espera una máxima de 32 grados para este sábado

Invitan a emprendedores a sumarse a la Feria del Día de la Madre

Invitan a emprendedores a sumarse a la Feria del Día de la Madre

Paraná: la intendenta Rosario Romero recibió al Embajador de Guatemala

Paraná: la intendenta Rosario Romero recibió al Embajador de Guatemala

Boleta Única de Papel: el CGE abre la inscripción a la capacitación docente

Boleta Única de Papel: el CGE abre la inscripción a la capacitación docente

Dejanos tu comentario