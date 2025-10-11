Anses: miles de familias dejarán de cobrar la AUH tras la nueva actualización

La actualización de los topes de ingresos dispuesta por Anses dejará a miles de familias sin el cobro de las asignaciones familiares.

Anses aclaró que la medida busca mantener la progresividad del sistema, pero reconoció que varios hogares que antes accedían a la ayuda ya no cumplirán con los requisitos. De este modo, miles de familias quedarán sin el cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Con la última actualización del Servicio Integrado Previsional Argentino (SIPA), la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) se ubicó en $1.510.680,81 en julio. Si se proyecta el incremento del 5% trimestral, el valor llegaría a $1.600.000, el nuevo límite salarial establecido por ANSES para cobrar las asignaciones familiares (AUH).

Esto significa que muchos trabajadores registrados quedarán fuera del beneficio, ya que al superar ese ingreso individual o conjunto, el grupo familiar pierde el derecho al cobro. La ANSES aclaró que la medida busca mantener la progresividad del sistema, pero reconoció que varios hogares que antes accedían a la ayuda ya no cumplirán con los requisitos.

Quienes deseen verificar si siguen dentro del programa pueden hacerlo desde el sitio oficial de ANSES, ingresando con su CUIL y datos personales. Allí también es posible consultar la fecha y lugar de cobro de los beneficios vigentes.

Nuevos montos en Anses

Asignación Familiar por Hijo:

Hasta $907.793 → $58.631

De $907.793,01 a $1.331.368 → $39.548

De $1.331.368,01 a $1.537.111 → $23.920

De $1.537.111,01 a $4.807.226 → $12.340

Hijo con discapacidad:

Hasta $907.793 → $190.902

De $907.793,01 a $1.331.368 → $135.050

Más de $1.331.368 → $85.234

Asignación por cónyuge:

$14.223 (siempre que no se supere el tope general)

Asignación por maternidad:

Se calcula según el salario bruto de la trabajadora, sin límites de grupo familiar.

Asignaciones por nacimiento, adopción o matrimonio:

Nacimiento: $68.341

Adopción: $408.616

Matrimonio: $102.330

Asignación prenatal:

Mantiene los mismos valores y tramos que la asignación por hijo.

De acuerdo con cifras del SIPA, hay 10,1 millones de asalariados registrados entre el sector público, privado y trabajadoras de casas particulares, además de 3,1 millones de independientes (monotributistas y autónomos). En total, 13,2 millones de personas forman parte del sistema formal, pero no todos podrán seguir cobrando las asignaciones tras la nueva actualización.