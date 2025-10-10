Uno Entre Rios | La Provincia | Emprendedores

Invitan a emprendedores a sumarse a la Feria del Día de la Madre

El Gobierno de Entre Ríos junto a la Municipalidad de Paraná, convoca a emprendedores y artesanos a participar de la Feria de Emprendedores Entrerrianos.

10 de octubre 2025 · 21:23hs
En marco de la celebración del Día de la Madre, la Dirección de Economía Social de la Secretaría de Gestión Social, con la colaboración de la Municipalidad de Paraná invitan a emprendedores y artesanos de la provincia y de la marca Manos Entrerrianas a participar de la Feria de Emprendedores Entrerrianos.

La actividad se realizará el 17 de octubre, de 16 a 21, en la Plaza Gobernador Enrique Carbó Ortiz, es la que se ubica detrás de Casa de Gobierno.

Sobre la feria de emprendedores

Este espacio constituye un lugar de encuentro que permite fortalecer la comercialización de productos elaborados por emprendedores entrerrianos, promoviendo el consumo local y la generación de oportunidades para el sector, en un entorno estratégico y de alto tránsito.

La preinscripción se encuentra abierta hasta el 14 de octubre, a través del siguiente enlace: https://forms.gle/7n14qWmNv66Vukji7 Dónde también encontrarán los criterios de participación y selección.

La Feria de Emprendedores Entrerrianos cuenta con la participación estable de más de 40 emprendimientos de diversos rubros, la feria se consolida como un paseo de compras atractivo y de impronta regional, en la explanada peatonal de calle México.

Con esta propuesta, el Gobierno de Entre Ríos reafirma su compromiso de seguir acompañando a emprendedores y emprendedoras de la provincia, consolidando espacios que promueven la inclusión, la creatividad y el desarrollo local.

