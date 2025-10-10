Estafa virtual: la Policía de Entre Ríos alerta por una nueva modalidad

La Policía de Entre Ríos advirtió por una nueva modalidad de estafa virtual, se trata de el “mensaje equivocado”.

La Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Policía de Entre Ríos alertó sobre una nueva modalidad de estafa virtual que se ha detectado en varios puntos del país, conocida como el “mensaje equivocado”.

Este tipo de engaño comienza con el envío de un mensaje de texto desde un número desconocido, el cual aparenta ser un error, como un saludo o una conversación casual. Sin embargo, el objetivo de los estafadores es generar una falsa confianza en la víctima para luego redirigirla a sitios fraudulentos o inversiones falsas, con el fin de obtener datos personales o bancarios.

Para prevenir caer en este tipo de estafa, las autoridades recomiendan no responder a mensajes de números desconocidos y evitar ingresar a enlaces enviados por medios no oficiales.

Además, se ha preparado un video informativo en el que se explican claramente las características de esta estafa y cómo actuar ante situaciones similares.