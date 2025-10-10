Uno Entre Rios | Policiales | estafa virtual

Estafa virtual: la Policía de Entre Ríos alerta por una nueva modalidad

La Policía de Entre Ríos advirtió por una nueva modalidad de estafa virtual, se trata de el “mensaje equivocado”.

10 de octubre 2025 · 21:50hs
Estafa virtual: la Policía de Entre Ríos alerta por una nueva modalidad

La Dirección General de Investigaciones e Inteligencia Criminal de la Policía de Entre Ríos alertó sobre una nueva modalidad de estafa virtual que se ha detectado en varios puntos del país, conocida como el “mensaje equivocado”.

LEER MÁS: Estafa virtual que vacía las cuentas bancarias en segundos

La explicación de la Policía de Entre Ríos

Este tipo de engaño comienza con el envío de un mensaje de texto desde un número desconocido, el cual aparenta ser un error, como un saludo o una conversación casual. Sin embargo, el objetivo de los estafadores es generar una falsa confianza en la víctima para luego redirigirla a sitios fraudulentos o inversiones falsas, con el fin de obtener datos personales o bancarios.

Un auto se chocó contra una retroexcavadora y camioneta en Acceso Norte dejó un herido de consideración

Una camioneta chocó con una retroexcavadora en el Acceso Norte de Paraná

Golpe mortal: la verdad detrás de la muerte de Daiana Mendieta

Daiana Mendieta: murió por traumatismo de cráneo, no por arma de fuego

Para prevenir caer en este tipo de estafa, las autoridades recomiendan no responder a mensajes de números desconocidos y evitar ingresar a enlaces enviados por medios no oficiales.

Además, se ha preparado un video informativo en el que se explican claramente las características de esta estafa y cómo actuar ante situaciones similares.

estafa virtual Policía de Entre Ríos alerta modalidad
Noticias relacionadas
El joven motociclista fue trasladado al hospital San Antonio, de Crespo y luego derivado a Paraná, debido al carácter de las lesiones

Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Un joven de 30 años fue encontrado sin vida en una cuneta junto a su moto. En su poder tenía drogas y dinero. La Justicia investiga las circunstancias de su muerte.

Investigan cómo murió un motociclista en Chajarí: lo encontraron con dinero y drogas

El operativo en Gualeguay incluyó seis allanamientos, la identificación de 20 personas y la detención de seis. También secuestraron droga, armas y dinero.

Golpe al narcomenudeo en Gualeguay: seis detenidos y secuestro de más de 700 dosis de cocaína

Se trata de Jade Isabela Calláu Barriga, quien fue condenada por narcotráfico en Entre Ríos. Fue deportada a Bolivia bajo un fuerte operativo de seguridad.

Deportaron a Bolivia a la reina de belleza que aterrizó con 359 kilos de cocaína en Entre Ríos

Ver comentarios

Lo último

Estafa virtual: la Policía de Entre Ríos alerta por una nueva modalidad

Estafa virtual: la Policía de Entre Ríos alerta por una nueva modalidad

Invitan a emprendedores a sumarse a la Feria del Día de la Madre

Invitan a emprendedores a sumarse a la Feria del Día de la Madre

La Selección Argentina vence a Venezuela en un amistoso en Miami

La Selección Argentina vence a Venezuela en un amistoso en Miami

Ultimo Momento
Estafa virtual: la Policía de Entre Ríos alerta por una nueva modalidad

Estafa virtual: la Policía de Entre Ríos alerta por una nueva modalidad

Invitan a emprendedores a sumarse a la Feria del Día de la Madre

Invitan a emprendedores a sumarse a la Feria del Día de la Madre

La Selección Argentina vence a Venezuela en un amistoso en Miami

La Selección Argentina vence a Venezuela en un amistoso en Miami

Una noche de pasión Rojinegra: banderazo de la hinchada de Patronato

Una noche de pasión Rojinegra: banderazo de la hinchada de Patronato

Defensa y Justicia bajó a Argentinos y es líder

Defensa y Justicia bajó a Argentinos y es líder

Policiales
Estafa virtual: la Policía de Entre Ríos alerta por una nueva modalidad

Estafa virtual: la Policía de Entre Ríos alerta por una nueva modalidad

Una camioneta chocó con una retroexcavadora en el Acceso Norte de Paraná

Una camioneta chocó con una retroexcavadora en el Acceso Norte de Paraná

Daiana Mendieta: murió por traumatismo de cráneo, no por arma de fuego

Daiana Mendieta: murió por traumatismo de cráneo, no por arma de fuego

Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Investigan cómo murió un motociclista en Chajarí: lo encontraron con dinero y drogas

Investigan cómo murió un motociclista en Chajarí: lo encontraron con dinero y drogas

Ovación
Lionel Messi no estará ante Venezuela: los motivos de su ausencia

Lionel Messi no estará ante Venezuela: los motivos de su ausencia

Defensa y Justicia bajó a Argentinos y es líder

Defensa y Justicia bajó a Argentinos y es líder

La emotiva tarde de Nacho Russo: gol contra Newells y dedicatoria a Miguel

La emotiva tarde de Nacho Russo: gol contra Newell's y dedicatoria a Miguel

Se juega Torneo de golf a beneficio de Fundación Crisálida

Se juega Torneo de golf a beneficio de Fundación Crisálida

Central Córdoba superó a Unión en el Madre de Ciudades

Central Córdoba superó a Unión en el Madre de Ciudades

La provincia
Invitan a emprendedores a sumarse a la Feria del Día de la Madre

Invitan a emprendedores a sumarse a la Feria del Día de la Madre

Paraná: la intendenta Rosario Romero recibió al Embajador de Guatemala

Paraná: la intendenta Rosario Romero recibió al Embajador de Guatemala

Boleta Única de Papel: el CGE abre la inscripción a la capacitación docente

Boleta Única de Papel: el CGE abre la inscripción a la capacitación docente

Shell subió por segunda vez en menos de 7 días el precio de sus combustibles en Paraná

Shell subió por segunda vez en menos de 7 días el precio de sus combustibles en Paraná

La Provincia reafirma su compromiso con el cuidado de la salud mental

La Provincia reafirma su compromiso con el cuidado de la salud mental

Dejanos tu comentario