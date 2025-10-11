Uno Entre Rios | Ovación | Racing

Racing intentará acercarse a puestos de clasificación

Desde las 18, Racing visitará a Banfield con el objetivo de estar más cerca de los puestos de vanguardia de la Zona 1.

11 de octubre 2025 · 08:48hs
Con la mente puesta en la Copa Libertadores

Con la mente puesta en la Copa Libertadores, Racing quiere recuperarse en el campeonato local.

Banfield y Racing jugarán este sábado desde las 18 en un Estadio Florencio Solá que tendrá hinchas visitantes, por la 12ª fecha del Torneo Clausura. La Academia sufrió el golpe de quedar eliminado de la Copa Argentina a manos de River y encadena tres partidos sin convertir, misma situación que atraviesa el Taladro, que viene de caer ante Huracán.

El equipo comandado por Gustavo Costas intentará repuntar en la Zona A y sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación. Mientras que los dirigidos por Pedro Troglio intentarán volver a hacerse fuertes en su casa. Impartirá justicia Nazareno Arasa.

Los otros partidos de sábado en el Torneo Clausura

A las 16, Gimnasia y Esgrima La Plata recibirá a Talleres de Córdoba con el arbitraje de Sebastián Martínez; mientras que a las 21.15 jugarán Belgrano-Estudiantes con la supervisión de Brian Ferreyra; y desde las 22.15 cerrarán la jornada Vélez ante Rosario Central, en un duelo que tendrá como árbitro a Andrés Merlos.

Racing Banfield Torneo Clausura Gustavo Costas
