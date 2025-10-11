SMN: se espera una máxima de 32 grados para este sábado

Este sábado el cielo permanecerá mayormente nublado y se producirán tormentas aisladas por la noche, según el pronóstico extendido del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN ) pronostica una semana calurosa con temperaturas promedio de entre 14 y 28 grados. Este sábado se prevé una máxima de 32 grados y se esperan tormentas aisladas.

Este sábado el cielo permanecerá mayormente nublado por la mañana, parcialmente nublado por la tarde y se producirán tormentas aisladas por la noche. Las temperaturas promedio se ubicarán entre los 17 grados de mínima y los 32 grados de máxima y los vientos predominarán del sector norte rotando al sur en el orden de los 40. Y 2 a 50 kilómetros la hora.

Para este domingo se prevén chaparrones por la madrugada, cielo y cielo algo nublado por el resto de la jornada, con temperaturas en leve descenso con mínima de 15 grados y máxima de 23. Los vientos soplarán de sudoeste en el orden de los 60 kilómetros la hora.

Para el lunes se espera cielo algo nublado por la mañana y ligeramente nublado por la tarde y noche. Las temperaturas se ubicarán entre los 13 y los 25 grados y el viento soplará de la dirección sur en el orden de los 42 a 50 kilómetros la hora.

El martes habrá un leve aumento de la temperatura con 14 grados mínima y 29 grados de máxima. El cielo estará ligeramente nublado por la mañana y algo nublado por la tarde y los vientos soplarán del sector este rotando al norte.

El miércoles se espera una mínima de 17 y una máxima de 29 grados. El cielo permanecerá mayormente nublado y los vientos soplar del noreste.

Para el jueves se espera una mínima de 18 una máxima de 29 con cielo mayormente nublado durante la mañana, nublado durante la tarde, con vientos soplando del sudeste.

El viernes se esperan temperaturas de entre 18 y 29 grados con cielo mayormente nublado durante toda la jornada. El viento soplará de sudeste rotando al norte al sur.

Alerta amarilla para una zona de la provincia

Se emitió un alerta amarillo que abarca el sudeste de la provincia para la noche del sábado y madrugada del domingo, por posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.