La Selección Argentina buscará el pasaje a las semifinales

Desde las 20, la Selección Argentina se medirá con su par de México en los cuartos de final del Mundial Sub 20.

11 de octubre 2025 · 12:08hs
La Selección Argentina ha ganado sus cuatro compromisos en el torneo.

La Selección Argentina se enfrentará este sábado con México, en un encuentro por un lugar en las semifinales del Mundial Sub 20 en Chile. El partido, que está programado para las 20, se jugará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago y se podrá ver a través de las pantallas de DSports y Telefé.

El elenco Albiceleste, que es dirigida por Diego Placente, llega a este encuentro con un andar perfecto en el Mundial Sub 20, ya que superó la fase de grupos con puntaje ideal producto de sus victorias ante Cuba (3-1), Australia (4-1) e Italia (1-0), mientras que en los octavos de final aplastó a Nigeria con un contundente 4-0.

Argentina ganó un partido amistoso preparatorio para el Mundial.

De esta manera, Argentina se metió en los cuartos de final del Mundial de la categoría por primera vez en 14 años. La última vez que lo habían conseguido fue en 2011, cuando cayeron por penales ante Portugal, que terminaría alcanzando la final.

México, por su parte, se presenta como una verdadera amenaza para la Selección Argentina, principalmente por el duro recorrido que realizó para llegar a esta instancia.

En la fase de grupos terminó segundo, producto de los empates ante selecciones durísimas como las de España y Brasil (este último quedó eliminado) y el triunfo sobre Marruecos, que dio la sorpresa y terminó en el primer lugar.

En los octavos de final, los centroamericanos demostraron un altísimo nivel para golear 4-1 a Chile, el país anfitrión de este Mundial Sub 20.

Las últimas ocasiones en que ambas selecciones se enfrentaron en Mundiales Sub 20, el triunfo quedó en manos de la Argentina. Una de ellas fue en los cuartos de final del 2007, edición que terminaría con título para la Albiceleste, con victoria 1-0 gracias al gol de Maximiliano Moralez, mientras que en la fase de grupos del 2011 la Selección también se impondría 1-0, esta vez con un tanto de Erik Lamela.

Formaciones para la Selección Argentina y México

Argentina: Santino Barbi; Julio Soler, Tobías Ramírez, Valente Pierani, Dylan Gorosito; Milton Delgado, Valentino Acuña; Gianluca Prestianni, Maher Carrizo, Ian Subiabre; Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

México: Emmanuel Ochoa; Everaldo López, Diego Ochoa, José Pachuca; Alexei Domínguez, Obed Vargas, Elías Montiel, Diego Sánchez; Iker Fimbres; Gilberto Mora y Tahiel Jiménez. DT: Eduardo Arce.

Hora y TV: 20 (DSports y Telefé).

Árbitro: Jalal Jayed (Marruecos).

Estadio: Julio Martínez Prádanos.

Las otras semifinales del Mundial Sub 20

Además del partido Argentina-México, a las 17 Colombia se enfrentará con España. El ganador de este cruce se cruzará en las semifinales con aquel que salga airoso entre argentinos y mexicanos.

Las otras dos semifinales se jugarán el domingo: Estados Unidos-Marruecos (a las 17) y Noruega-Francia (a las 20).

Selección Argentina Mundial Sub 20 México Diego Placente
Contra Venezuela, la Selección Argentina jugaría con la mayoría de titulares, mientras que ante Puerto Rico tendrían rodaje otros jugadores.

