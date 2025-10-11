El STJ confirmó la condena a Nicolás Sanabria y la querella solicitó su detención inmediata

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos confirmó la condena a Nicolás Sanabria por homicidio culposo agravado y la querella solicitó su detención.

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos rechazó el último recurso presentado por la defensa de Nicolás Sanabria y dejó firme la sentencia que lo condena a cuatro años de prisión efectiva por homicidio culposo agravado. El abogado querellante solicitó su arresto inmediato para el cumplimiento de la pena.

Sanabria fue condenado por el siniestro vial ocurrido el 8 de enero de 2022, en la Ruta Nacional N° 12, que tuvo como víctima fatal al empresario de Cerrito, Fernando Vince, gerente del frigorífico Flor del Ceibo.

El joven, actualmente de 34 años, fue condenado en primera instancia el 30 de septiembre de 2024 por el juez de juicio Rafael Cotorruelo, quien le impuso una pena de cuatro años de prisión efectiva y ocho años de inhabilitación para conducir vehículos automotores. La acusación en el debate estuvo a cargo del fiscal Erik Zenklusen. La querella estuvo a cargo del abogado Flavio Steven.

Durante el juicio se probó que Sanabria manejaba con 1,19 gramos de alcohol en sangre al momento del choque, y se valoró además un antecedente previo: en enero de 2019 había sido detectado con 1,82 gramos de alcohol en sangre en un control sobre la misma ruta.

La sentencia fue apelada por la defensa, pero la Cámara de Casación Penal de Paraná la confirmó el 28 de abril de este año. Posteriormente, la abogada defensora, Corina Beisel, interpuso una impugnación extraordinaria, que también fue denegada. Agotadas esas instancias, recurrió en queja ante la Sala Penal del STJ, la cual rechazó el planteo y dejó firme la condena. El fallo, fechado el 10 de septiembre, fue firmado por los vocales Daniel Omar Carubia, Claudia Mizawak y Miguel Ángel Giorgio.

Si bien la defensa puede continuar apelando para llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la querella solicitó la inmediata detención de Sanabria.

Fernando Vince cerrito.jpg La camioneta (der.) en la que iba Fernando Vince volcó tras el fuerte choque.

Fallo del STJ

En la resolución a la que accedió UNO, el Superior Tribunal expresó: "Al amparo de estas reflexiones, de una lectura atenta de los fundamentos obrantes en el recurso directo y las constancias documentales arrimadas, surge claro que la impugnante plasma críticas muy generales y vagas contra la decisión que recurre, limitándose a tachar la decisión de arbitraria y conculcatoria de garantías constitucionales y convencionales sin precisar, en concreto, en qué apartado de la causa, instancia del proceso o acto procesal particular y por qué motivos se habrían violentado esas garantías".

También agregó: "La queja requiere la formulación de una crítica razonada de los fundamentos de la denegación del recurso por el inferior, poniendo de relieve el supuesto error en que hubiere incurrido el tribunal recurrido (...) el escrito de interposición debe mantener la fundamentación idónea para demostrar a la Alzada la sinrazón del auto denegatorio del recurso que interpusiera, expresando los fundamentos que demuestren que el remedio que intenta ha sido mal denegado".

Pedido de la defensa

Con la sentencia confirmada en todas las instancias, la querella solicitó la detención inmediata del condenado. En su presentación, a la que accedió UNO, el abogado querellante Flavio Steven expresó: "Estando agotadas todas las instancias recursivas, las instancias superiores han confirmado la sentencia definitiva recaída en primera instancia en el tribunal del juicio que aplica una pena de prisión efectiva de cuatro años y ocho meses de inhabilitación para conducir todo tipo de automotor al imputado".

Y agregó: "Por lo expuesto, solicito la inmediata detención a fin de comenzar el cumplimiento de la pena estando firme la sentencia, librándose oficio a la dependencia policial con jurisdicción en el domicilio del encartado a tal efecto, la Unidad Penal carcelaria de esta ciudad y/o la que se ordene". Ahora se espera que un Juzgado de Garantías se expida sobre la solicitud.