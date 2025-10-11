Uno Entre Rios | Policiales | Daiana Mendieta

Daiana Mendieta: la familia agradece y pide respeto

La familia de Daiana Mendieta, víctima de femicidio en Gobernador Mansilla, pidieron respeto y que la política no utilice el caso

11 de octubre 2025 · 09:35hs
La familia de Daiana Mendieta, víctima de femicidio en Gobernador Mansilla, pidieron respeto y que la política no utilice el caso 
La familia de Daiana Mendieta, víctima de femicidio en Gobernador Mansilla, pidieron respeto y que la política no utilice el caso 

La familia de Daiana Mendieta, la joven de 22 años víctima de femicidio en Gobernador Mansilla, utilizó las redes sociales para expresarse tras la difusión de los datos de la autopsia.

“Queremos comunicar que desde nuestra familia no se ha autorizado a ninguna persona a hablar en su nombre o utilizar su caso, para realizar charlas que puedan tener alguna connotación política de cualquier partido o facción”, expresó Sol Ferreira, a la vez que agradeció “las muestras de acompañamiento y cariño del pueblo”.

“Daiana se merece respeto y Justicia y una vez que encuentre definitivamente su descanso emprenderemos nuestra férrea lucha para reinvindicar el nombre de nuestra Daiana, gritando ‘Ni Una Menos'”.

La joven había desaparecido el viernes 3 de octubre y fue hallada el martes 7 dentro de un aljibe en un camino vecinal conocido como Los Zorrinos, paralelo a Ruta 12. Este jueves la autopsia realizada en la morgue de Oro Verde, en su informe preliminar, indicó que la joven fue asesinada de un golpe en la cabeza con un elemento cortopunzante, por lo que se descartó la utilización de un arma de fuego, como se había indicado en un primer momento.

La investigación continúa bajo la instrucción de la fiscal de Tala, Emilce Reynoso, quien ordenó el allanamiento de un galón que alquila el único sospechoso del femicidio quien se encuentra detenido. Se busca el arma homicida y también el celular de la víctima.

Único detenido

El detenido, Gustavo Brondino, productor agropecuario de 55 años, casado y con un hijo de 18 años, a quien las amigas de Daiana señalaron como la persona que estaba "obsesionado con ella", permanece alojado en la Alcaidía de la Jefatura de Tala con arresto preventivo por 90 días, e imputado por amenazas y resistencia a la autoridad.

La defensa del acusado apeló la medida de coerción argumentando que resulta desproporcionada en relación con los delitos que se le atribuyen hasta el momento. La revisión estuvo a cargo del vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Concepción del Uruguay, Rubén Chaia, quien rechazó el planteo.

Se acumulan pruebas provenientes del teléfono del imputado, rastros de sangre en su camioneta que es analizada por la Policía Científica para realizar el cotejo genético con el patrón de la víctima.

También hay videos de cámaras de seguridad que muestran los movimientos del Chevrolet Classic de Daiana y de la camioneta del acusado en lugares y horarios coincidentes.

Su intento de suicidio también engrosa las sospechas en su contra.

