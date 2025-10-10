El Centro Cultural Juan L. Ortiz será sede de la Primera Feria Circular

Este sábado 11 de octubre, a partir de las 17, el Centro Cultural Juan L. Ortiz (Bv. Racedo 250) recibirá la Primera Feria Circular

Este sábado 11 de octubre, a partir de las 17, el Centro Cultural Juan L. Ortiz (Bv. Racedo 250) recibirá a la Primera Feria Circular, una jornada que invita a disfrutar, aprender y reflexionar sobre nuevas formas de consumo y producción más conscientes con el ambiente.

La propuesta reunirá a más de veinte emprendedoras y emprendedores que trabajan en el universo de la moda circular , el arte local y la economía social , promoviendo prácticas responsables, solidarias y sustentables. Habrá stands de indumentaria y accesorios reutilizados, objetos intervenidos, productos elaborados con materiales reciclados y un patio gastronómico con alimentos saludables y opciones para todos los gustos.

Además, el encuentro contará con un espacio dedicado al arte, donde se exhibirán obras realizadas con materiales reciclados y técnicas de bajo impacto ambiental. Desde la organización destacaron que la feria busca visibilizar proyectos que transforman residuos en recursos, mostrando cómo la creatividad puede convertirse en una herramienta de cambio social.

Durante la tarde se presentarán los grupos musicales “Aquellas Viejas Cumbias” y “Te traigo un son”, que acompañarán la jornada con ritmos populares, baile y alegría. También se realizarán intervenciones artísticas en vivo y charlas breves sobre consumo responsable, moda circular y el valor de la economía solidaria.

La Primera Feria Circular es organizada por la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná, a través del área de Economía Social, con el acompañamiento del Centro Cultural Juan L. Ortiz. La actividad forma parte de un programa que busca fortalecer la producción local y fomentar el encuentro entre quienes apuestan por una ciudad más justa, equitativa y sustentable.