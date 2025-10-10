Boleta Única de Papel: el CGE abre la inscripción a la capacitación docente

El Consejo General de Educación (CGE) invita a participar del Ciclo de Capacitaciones en Boleta Única de Papel (BUP) destinado a docentes.

El CGE invita a participar del Ciclo de Capacitaciones en Boleta Única de Papel destinado a docentes.

El Consejo General de Educación (CGE) invita a participar del Ciclo de Capacitaciones en Boleta Única de Papel (BUP), destinado a docentes de nivel secundario y superior de la provincia.

El ciclo, declarado de Interés Educativo por Resolución N.º 2909/25 CGE, tiene como objetivo brindar información y herramientas pedagógicas sobre el nuevo sistema de votación que se aplicará en las próximas elecciones legislativas nacionales.

La Provincia reafirma su compromiso con el cuidado de la salud mental

Shell subió por segunda vez en menos de 7 días el precio de sus combustibles en Paraná

Sobre la capacitación docente en Boleta Única de Papel

En esta oportunidad, se desarrollará una instancia virtual, a través de Google Meet, el martes 14 de octubre a las 18.30. La capacitación estará a cargo de Asociación Conciencia y Cippec, y busca que los educadores se conviertan en multiplicadores del conocimiento sobre la Boleta Única de Papel, promoviendo su comprensión de manera clara, didáctica y apartidaria.

“Desde el Consejo acompañamos estas instancias formativas porque entendemos que la participación ciudadana informada es un pilar fundamental de la democracia y los docentes cumplen un rol importante en transmitir estos valores a las nuevas generaciones”, remarcó la presidente del CGE, Alicia Fregonese.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de la Cámara de Senadores y Diputados de Entre Ríos, el Ministerio de Gobierno y Trabajo, la Secretaría de Comunicación, la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana, la Dirección de Juventud y el Instituto Provincial de Discapacidad.

Más datos brindados por el CGE

Cabe destacar que los cupos son limitados, una vez alcanzado el cupo se cerrará la inscripción.

Inscripción para el encuentro virtual - Martes 14 de octubre, 18:30:

https://forms.gle/qeep5hukfs1EqpnG9

Consultas: [email protected] y [email protected]