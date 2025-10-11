Concepción del Uruguay: murió un peatón chocado por una moto El motociclista, de 24 años, no logró esquivar al peatón quien falleció por el impacto. Ocurrió en una esquina de Concepción del Uruguay 11 de octubre 2025 · 08:46hs

Un peatón de 74 años falleció a causa de las heridas tras ser chocado por una moto 125 CC guiada por un joven de 24 años, en la esquina de Yrigoyen y Reibel, en Concepción del Uruguay. El siniestro vial ocurrió alrededor de las 20.30 del viernes.

Choque peatón motociclista moto Concepción del Uruguay Según información policial, el conductor del rodado no logró evitar el impacto y el peatón sufrió politraumatismos de gravedad. Fue trasladado de urgencia al hospital Justo José de Urquiza donde, a pesar de los esfuerzos médicos, falleció a poco de ingresar.

Personal policial y peritos de Criminalística trabajaron en el lugar para determinar las circunstancias del hecho. La causa fue caratulada como Homicidio culposo en accidente de tránsito y permanece en investigación, publico Uruguayenses digital.