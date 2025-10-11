Torneo Regional del Litoral 2025: la lucha por la clasificación entra en su recta final.

Este sábado se juega la penúltima fecha del Torneo Regional del Litoral 2025, con partidos decisivos que definirán el futuro de varios equipos.

Este sábado se disputará la 17ª fecha del Torneo Regional del Litoral 2025, penúltima de la fase clasificatoria tanto en el Top 9 como en la Segunda División. En esta jornada decisiva, Rowing será el único equipo entrerriano en acción dentro del Top 9, enfrentando a GER desde las 16, con arbitraje de Damián Schneider (URR).

Por su parte, Estudiantes de Paraná tendrá fecha libre, lo que le permitirá preparar con tranquilidad la última fecha del certamen.

Con la clasificación en juego, se viene una jornada clave en el Torneo Regional del Litoral

En el Top 9, Jockey Club de Rosario lidera con 64 puntos, seguido por Estudiantes con 56 y Duendes con 47, los tres ya clasificados a semifinales. La pelea por el último lugar disponible para avanzar está abierta entre GER (42), Santa Fe RC (37) y Old Resian (36), ya que Rowing (31) quedó sin chances matemáticas para acceder a la siguiente fase. Además, se enfrentarán CRAI contra Jockey Club (R), Santa Fe RC recibirá a Jockey Club (VT) y Duendes será local ante Old Resian, en partidos que prometen mucha intensidad y competencia.

En la Segunda División, Tilcara (52) recibirá a Universitario de Rosario, líder con 71 puntos. Ambos equipos ya están clasificados a semifinales junto a Los Caranchos (46) y Alma Juniors (46), por lo que este encuentro servirá para afianzar posiciones y preparar el cruce decisivo. Además, se jugarán CRAR contra Gimnasia de Pergamino, Logaritmo frente a Los Caranchos y Provincial recibiendo a Universitario de Rosario, mientras que Alma Juniors tendrá fecha libre.

Esta fecha será clave para definir las posiciones de cara a los cruces decisivos, con mucha emoción y expectativa en ambos niveles, donde cada punto puede marcar la diferencia y los equipos buscarán dar lo mejor en la recta final del torneo.