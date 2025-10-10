Lionel Messi no estará ante Venezuela: los motivos de su ausencia El astro rosarino se ausentará del partido que se disputará en Miami ante la Vinotinto. Nico Paz se perfila para ser titular en la Albiceleste. 10 de octubre 2025 · 20:08hs

Lionel Messi no estará presente en el amistoso que disputará la Selección Argentina contra su par de Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami, como ya había adelantado el entrenador Lionel Scaloni en conferencia de prensa: "Hemos hablado con él, son partidos para probar y ver, pero con él hablaremos y decidiremos. Me gustaría probar diferentes alternativas porque son partidos para eso".

El motivo detrás de la ausencia del Diez es que el cuerpo técnico priorizó darle descanso, esto debido a la sobrecarga de partidos en los que participó con el Inter Miami en el último mes, que ascendió hasta siete en tan solo 27 días. Además, esta serie de encuentros incluyó viajes lejanos a Nueva York y Toronto, que tienen especial importancia por tratarse del cierre de la temporada regular de la MLS, con las Garzas ya fuera de la carrera por el Supporters´ Shield, pero buscando la mejor posición posible en los playoffs.

Sin Messi, la probable formación de Argentina ante Venezuela Dibu Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Marcos Senesi, Nicolás González; Alexis Mac Allister, Leandro Paredes, Enzo Fernández o Giovani Lo Celso; Nicolás Paz, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni. Comunicado oficial de AFA sobre la ausencia de Messi Embed #SelecciónMayor El futbolista Franco Mastantuono será baja para lo que resta de la gira por una sobrecarga muscular en su muslo izquierdo. En tanto, el capitán Lionel Messi, no estará disponible para el encuentro de esta noche. pic.twitter.com/VUsg9fzHHj — Selección Argentina (@Argentina) October 10, 2025