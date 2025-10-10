Uno Entre Rios | La Provincia | Paraná

Paraná: la intendenta Rosario Romero recibió al Embajador de Guatemala

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, recibió en el Palacio Municipal al Embajador de Guatemala, Iván Espinoza. Durante el encuentro trataron varios temas.

10 de octubre 2025 · 18:25hs
La intendenta Rosario Romero recibió al Embajador de Guatemala

La intendenta Rosario Romero recibió al Embajador de Guatemala, Iván Espinoza. 

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, recibió al Embajador de Guatemala en el país, Iván Espinoza. El encuentro protocolar se realizó en el Palacio Municipal y conversaron sobre diversos temas y la importancia de generar vínculos entre ambos países.

Sobre el encuentro en Paraná

“Hemos intercambiado temas vinculados con la educación, nuestras culturas y la naturaleza. Siempre esclarece tener las miradas de nuestros países”, señaló la intendenta Rosario Romero.

Un auto se chocó contra una retroexcavadora y camioneta en Acceso Norte dejó un herido de consideración

Una camioneta chocó con una retroexcavadora en el Acceso Norte de Paraná

Ricky Melgarejo: el paranaense que busca su revancha en Gran Hermano

Ricky Melgarejo: el paranaense que busca su revancha en Gran Hermano

“Intercambiamos puntos de vista con el objetivo de acercarnos a la provincia, a la ciudad. Creo que el primer reto es conocernos, saber qué hace el otro, qué producen, su historia, su cultura y conocer cuáles son los vínculos que nos unen. Por eso estamos muy agradecidos que la intendenta nos haya recibido en su ciudad”, valoró el Embajador de Guatemala en Argentina, Iván Espinoza.

Durante el encuentro, Rosario Romero le entregó el libro “Paraná. Del río a la querencia. Crónicas de la Villa Bicentenaria”, de Mario Alarcón Muñiz, una acuarela de la fachada del Palacio Municipal de Paraná realizada por Romina Burone y un decreto que lo declara al embajador Huésped de Honor.

Paraná intendenta Rosario Romero embajador Guatemala
Noticias relacionadas
El joven motociclista fue trasladado al hospital San Antonio, de Crespo y luego derivado a Paraná, debido al carácter de las lesiones

Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Los jovenes se capacitan en la implementación de la Boleta Única de Papel.

Realizaron en Paraná la capacitación para la implementación de la Boleta Única de Papel

Santiago Halle sobre la renovación del transporte: Esperamos que más paranaenses confíen en el sistema.

Santiago Halle sobre la renovación del transporte: "Esperamos que más paranaenses confíen en el sistema"

Una clínica de Paraná reconoció que por error descartó dos fetos en un contenedor, tras un hallazgo que generó conmoción. 

Aclaran lo sucedido con los fetos encontrados en Paraná

Ver comentarios

Lo último

Estafa virtual: la Policía de Entre Ríos alerta por una nueva modalidad

Estafa virtual: la Policía de Entre Ríos alerta por una nueva modalidad

Invitan a emprendedores a sumarse a la Feria del Día de la Madre

Invitan a emprendedores a sumarse a la Feria del Día de la Madre

La Selección Argentina vence a Venezuela en un amistoso en Miami

La Selección Argentina vence a Venezuela en un amistoso en Miami

Ultimo Momento
Estafa virtual: la Policía de Entre Ríos alerta por una nueva modalidad

Estafa virtual: la Policía de Entre Ríos alerta por una nueva modalidad

Invitan a emprendedores a sumarse a la Feria del Día de la Madre

Invitan a emprendedores a sumarse a la Feria del Día de la Madre

La Selección Argentina vence a Venezuela en un amistoso en Miami

La Selección Argentina vence a Venezuela en un amistoso en Miami

Una noche de pasión Rojinegra: banderazo de la hinchada de Patronato

Una noche de pasión Rojinegra: banderazo de la hinchada de Patronato

Defensa y Justicia bajó a Argentinos y es líder

Defensa y Justicia bajó a Argentinos y es líder

Policiales
Estafa virtual: la Policía de Entre Ríos alerta por una nueva modalidad

Estafa virtual: la Policía de Entre Ríos alerta por una nueva modalidad

Una camioneta chocó con una retroexcavadora en el Acceso Norte de Paraná

Una camioneta chocó con una retroexcavadora en el Acceso Norte de Paraná

Daiana Mendieta: murió por traumatismo de cráneo, no por arma de fuego

Daiana Mendieta: murió por traumatismo de cráneo, no por arma de fuego

Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Crespo: motociclista fue trasladado a Paraná por grave lesión

Investigan cómo murió un motociclista en Chajarí: lo encontraron con dinero y drogas

Investigan cómo murió un motociclista en Chajarí: lo encontraron con dinero y drogas

Ovación
Lionel Messi no estará ante Venezuela: los motivos de su ausencia

Lionel Messi no estará ante Venezuela: los motivos de su ausencia

Defensa y Justicia bajó a Argentinos y es líder

Defensa y Justicia bajó a Argentinos y es líder

La emotiva tarde de Nacho Russo: gol contra Newells y dedicatoria a Miguel

La emotiva tarde de Nacho Russo: gol contra Newell's y dedicatoria a Miguel

Se juega Torneo de golf a beneficio de Fundación Crisálida

Se juega Torneo de golf a beneficio de Fundación Crisálida

Central Córdoba superó a Unión en el Madre de Ciudades

Central Córdoba superó a Unión en el Madre de Ciudades

La provincia
Invitan a emprendedores a sumarse a la Feria del Día de la Madre

Invitan a emprendedores a sumarse a la Feria del Día de la Madre

Paraná: la intendenta Rosario Romero recibió al Embajador de Guatemala

Paraná: la intendenta Rosario Romero recibió al Embajador de Guatemala

Boleta Única de Papel: el CGE abre la inscripción a la capacitación docente

Boleta Única de Papel: el CGE abre la inscripción a la capacitación docente

Shell subió por segunda vez en menos de 7 días el precio de sus combustibles en Paraná

Shell subió por segunda vez en menos de 7 días el precio de sus combustibles en Paraná

La Provincia reafirma su compromiso con el cuidado de la salud mental

La Provincia reafirma su compromiso con el cuidado de la salud mental

Dejanos tu comentario