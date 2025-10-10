Paraná: la intendenta Rosario Romero recibió al Embajador de Guatemala

La intendenta de Paraná, Rosario Romero , recibió al Embajador de Guatemala en el país, Iván Espinoza. El encuentro protocolar se realizó en el Palacio Municipal y conversaron sobre diversos temas y la importancia de generar vínculos entre ambos países.

“Hemos intercambiado temas vinculados con la educación, nuestras culturas y la naturaleza. Siempre esclarece tener las miradas de nuestros países”, señaló la intendenta Rosario Romero.

“Intercambiamos puntos de vista con el objetivo de acercarnos a la provincia, a la ciudad. Creo que el primer reto es conocernos, saber qué hace el otro, qué producen, su historia, su cultura y conocer cuáles son los vínculos que nos unen. Por eso estamos muy agradecidos que la intendenta nos haya recibido en su ciudad”, valoró el Embajador de Guatemala en Argentina, Iván Espinoza.

Durante el encuentro, Rosario Romero le entregó el libro “Paraná. Del río a la querencia. Crónicas de la Villa Bicentenaria”, de Mario Alarcón Muñiz, una acuarela de la fachada del Palacio Municipal de Paraná realizada por Romina Burone y un decreto que lo declara al embajador Huésped de Honor.