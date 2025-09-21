Uno Entre Rios | Show | Cacho Deicas

Cacho Deicas anunció su primer show como solista en el teatro Gran Rex

El entusiasmo de los seguidores de Rubén Cacho Deicas no tardó en hacerse sentir tras el anuncio de su debut como solista

21 de septiembre 2025 · 11:28hs
Cacho Deicas

Cacho Deicas

El entusiasmo de los seguidores de Rubén Cacho Deicas no tardó en hacerse sentir tras el anuncio de su debut como solista. El cantante santafesino se presentará el 29 de noviembre en el teatro Gran Rex, en la Ciudad de Buenos Aires, acompañado por una nueva banda que lo respaldará en esta etapa de su carrera.

Cacho Deicas en el teatro Gran Rex

El propio artista fue el encargado de difundir la noticia a través de un video en sus redes sociales, donde, con la emblemática cumbia “La suavecita” de fondo, invitó a su público a sumarse a esta cita. “Aquí estamos con toda la banda preparándonos para el día 29 de noviembre, donde vamos a estar en el Teatro Gran Rex. Los esperamos a todos, a toda la gente que gusta de la música tropical. Esta es la banda que los va a hacer divertir. Abrazo grande para todos”, expresó. La presentación culminó con un enérgico “¡Los esperamos a todos!” de los músicos que lo acompañan.

La  Orquesta Sinfónica de Entre Ríos 

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá un concierto con entrada gratuita

La Práctica de Tango

La Vieja Usina se convierte cada miércoles en un abrazo de tango

El anuncio no llegó solo. Veinticuatro horas antes, el 19 de septiembre, Deicas había adelantado la creación del logo que identificará este nuevo camino artístico. En sus plataformas digitales escribió: “Amigos, les presento el logo que va a acompañar este nuevo camino que empezará muy pronto y donde espero poder contar con el apoyo de todos ustedes”.

El diseño elegido combina elementos gráficos que dialogan con su historia y con la estética tropical: una palmera verde, un sol naranja y su nombre en letras blancas sobre un fondo azul iluminado como un escenario.

LEER MÁS: Yuyito, sobre Milei: "No fue falta de amor, fue una discusión"

Cacho Deicas teatro Gran Rex show Buenos Aires
Noticias relacionadas
Milei, Amalia “Yuyito” con Mirtha Legrand 

Yuyito, sobre Milei: "No fue falta de amor, fue una discusión"

Familiares y amigos de Thiago Medina

Familiares y amigos acompañan a Thiago Medina tras su grave accidente

Peter Lanzani 

El detalle de Peter Lanzani que se negó a modificar

María Becerra y Pampita juntas en Madrid

María Becerra y Pampita se robaron todas las miradas en Madrid

Ver comentarios

Lo último

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá un concierto con entrada gratuita

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá un concierto con entrada gratuita

Cacho Deicas anunció su primer show como solista en el teatro Gran Rex

Cacho Deicas anunció su primer show como solista en el teatro Gran Rex

Franco Colapinto venía bien, pero lo chocaron de atrás y terminó 19° en Azerbaiyán

Franco Colapinto venía bien, pero lo chocaron de atrás y terminó 19° en Azerbaiyán

Ultimo Momento
La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá un concierto con entrada gratuita

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos ofrecerá un concierto con entrada gratuita

Cacho Deicas anunció su primer show como solista en el teatro Gran Rex

Cacho Deicas anunció su primer show como solista en el teatro Gran Rex

Franco Colapinto venía bien, pero lo chocaron de atrás y terminó 19° en Azerbaiyán

Franco Colapinto venía bien, pero lo chocaron de atrás y terminó 19° en Azerbaiyán

Un año sin Facundo Barrios: el caso que aún conmociona a Entre Ríos

Un año sin Facundo Barrios: el caso que aún conmociona a Entre Ríos

La Vieja Usina se convierte cada miércoles en un abrazo de tango

La Vieja Usina se convierte cada miércoles en un abrazo de tango

Policiales
Un año sin Facundo Barrios: el caso que aún conmociona a Entre Ríos

Un año sin Facundo Barrios: el caso que aún conmociona a Entre Ríos

Crespo: intervención judicial por el video de la estación de servicios

Crespo: intervención judicial por el video de la estación de servicios

Nogoyá: una mujer fue declarada culpable como coautora del asesinato de una docente

Nogoyá: una mujer fue declarada culpable como coautora del asesinato de una docente

Jorge Julián Christe sale del penal y vuelve a su domicilio

Jorge Julián Christe sale del penal y vuelve a su domicilio

Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Un conductor murió en un choque frontal en el sur entrerriano

Ovación
Boca busca la victoria para subirse a la cima de la Zona A

Boca busca la victoria para subirse a la cima de la Zona A

River, de visitante, perdió 2 a 0 ante Atlético Tucumán

River, de visitante, perdió 2 a 0 ante Atlético Tucumán

Unión igualó ante Independiente Rivadavia y quedó como único puntero de la Zona A

Unión igualó ante Independiente Rivadavia y quedó como único puntero de la Zona A

Cristiano Ronaldo, cada vez más cerca de los mil goles: doblete en la goleada de Al-Nassr

Cristiano Ronaldo, cada vez más cerca de los mil goles: doblete en la goleada de Al-Nassr

La Selección Argentina se enfrenta ante el campeón del mundo

La Selección Argentina se enfrenta ante el campeón del mundo

La provincia
El Almacén de Francou sigue inspirando a generaciones

El Almacén de Francou sigue inspirando a generaciones

Vendedores de diarios: memoria, barrio y tinta que no se borra

Vendedores de diarios: memoria, barrio y tinta que no se borra

Marta Aguilar entre el yoga y biodanza como integración afectiva

Marta Aguilar entre el yoga y biodanza como integración afectiva

El gliptodonte, un tanque viviente que dejó su armadura en Colonia Avelina

El gliptodonte, un tanque viviente que dejó su armadura en Colonia Avelina

Microcréditos para emprendedores: la provincia firmó convenios con 16 localidades

Microcréditos para emprendedores: la provincia firmó convenios con 16 localidades

Dejanos tu comentario