Cacho Deicas anunció su primer show como solista en el teatro Gran Rex

El entusiasmo de los seguidores de Rubén Cacho Deicas no tardó en hacerse sentir tras el anuncio de su debut como solista

El entusiasmo de los seguidores de Rubén Cacho Deicas no tardó en hacerse sentir tras el anuncio de su debut como solista. El cantante santafesino se presentará el 29 de noviembre en el teatro Gran Rex, en la Ciudad de Buenos Aires, acompañado por una nueva banda que lo respaldará en esta etapa de su carrera.

El propio artista fue el encargado de difundir la noticia a través de un video en sus redes sociales, donde, con la emblemática cumbia “La suavecita” de fondo, invitó a su público a sumarse a esta cita. “Aquí estamos con toda la banda preparándonos para el día 29 de noviembre, donde vamos a estar en el Teatro Gran Rex. Los esperamos a todos, a toda la gente que gusta de la música tropical. Esta es la banda que los va a hacer divertir. Abrazo grande para todos”, expresó. La presentación culminó con un enérgico “¡Los esperamos a todos!” de los músicos que lo acompañan.

El anuncio no llegó solo. Veinticuatro horas antes, el 19 de septiembre, Deicas había adelantado la creación del logo que identificará este nuevo camino artístico. En sus plataformas digitales escribió: “Amigos, les presento el logo que va a acompañar este nuevo camino que empezará muy pronto y donde espero poder contar con el apoyo de todos ustedes”.

El diseño elegido combina elementos gráficos que dialogan con su historia y con la estética tropical: una palmera verde, un sol naranja y su nombre en letras blancas sobre un fondo azul iluminado como un escenario.