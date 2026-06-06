Marcos Senesi entre los principales candidatos para reemplazar a Balerdi

El entrerriano, Marcos Senesi, con la ilusión de ir al Mundial: "Es un sueño de chico"

La Selección Argentina recibió este sábado una noticia inesperada a pocos días del inicio del Mundial 2026. A través de un comunicado oficial, la Asociación del Fútbol Argentino confirmó que el defensor Leonardo Balerdi quedó desafectado de la convocatoria debido a una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha sufrida durante uno de los últimos entrenamientos del equipo. Entre los nombres que salen está el del entrerriano Marcos Senesi.

La baja representa un golpe para el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni, que había apostado por el crecimiento futbolístico del ex Boca Juniors durante el último ciclo de convocatorias. Tras consolidarse como una de las figuras defensivas del Olympique de Marsella, Balerdi había logrado ganarse un lugar entre los 26 futbolistas elegidos para disputar la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.

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El defensor llegaba en un gran momento de su carrera. Su continuidad en la Ligue 1 francesa, sumada a la confianza que fue adquiriendo dentro de la estructura del seleccionado, lo habían convertido en una alternativa importante para la zaga central. Incluso aparecía como una de las principales variantes para ocupar el puesto de primer marcador central en caso de que fuera necesario resguardar físicamente a Cristian Romero, quien arrastra antecedentes recientes de lesión.

La situación recuerda inevitablemente a lo ocurrido en la previa del Mundial de Qatar 2022, cuando Nicolás González y Joaquín Correa quedaron fuera de la lista definitiva por problemas físicos a último momento. En aquella oportunidad, Scaloni debió modificar sus planes sobre la marcha y ahora vuelve a enfrentarse a un escenario similar.

La oportunidad para Marcos Senesi

Con la salida confirmada de Balerdi, todas las miradas apuntan hacia los futbolistas que integraban la prelista ampliada de 55 jugadores confeccionada por el cuerpo técnico. Entre los nombres que aparecen con mayores posibilidades surge el del concordiense Marcos Senesi.

El entrerriano viene de completar una nueva temporada en el Bournemouth de Inglaterra y es un futbolista que Scaloni conoce perfectamente. Integró diferentes convocatorias durante el ciclo mundialista y siempre estuvo considerado dentro del grupo de defensores que permanecían cerca de una eventual citación.

Su experiencia en el fútbol europeo, su capacidad para salir jugando desde el fondo y su polifuncionalidad para desempeñarse tanto como marcador central como lateral izquierdo son aspectos que juegan a su favor. Además, cuenta con experiencia internacional y ya ha vestido la camiseta albiceleste en compromisos oficiales.

Sin embargo, existe un detalle que podría influir en la decisión final. Senesi es zurdo, una característica que comparte con otros defensores presentes en la lista definitiva como Lisandro Martínez y Nicolás Otamendi. La búsqueda de un perfil más similar al de Balerdi podría llevar a Scaloni a evaluar otras opciones.

Los otros nombres que analiza el cuerpo técnico

Además de Senesi, la nómina de posibles reemplazantes incluye futbolistas con distintas características y funciones defensivas.

Entre ellos aparecen Marcos Acuña, Germán Pezzella, Agustín Giay, Kevin Mac Allister, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Capaldo, Gabriel Rojas, Zaid Romero y Lautaro Di Lollo.

Dentro de ese grupo, Martínez Quarta y Di Lollo aparecen como los nombres que más se asemejan a las características específicas de Balerdi. Ambos son zagueros centrales diestros, con capacidad para jugar en una línea de cuatro defensores y con perfiles similares en cuanto a marca, anticipación y juego aéreo.

Martínez Quarta, además, cuenta con una ventaja importante: conoce el funcionamiento interno de la Selección y ya participó de procesos anteriores bajo las órdenes de Scaloni. Su experiencia internacional podría transformarlo en un factor determinante a la hora de tomar una decisión.

Di Lollo, por su parte, representa una apuesta más orientada al futuro. El joven defensor ha tenido un crecimiento sostenido y es considerado uno de los proyectos con mayor proyección dentro del fútbol argentino.

Una decisión clave antes del debut

La lesión de Balerdi obliga al cuerpo técnico a reconfigurar parte de la planificación defensiva. Si bien Argentina mantiene una base sólida con referentes como Romero, Otamendi y Lisandro Martínez, la profundidad del plantel era uno de los puntos fuertes que destacaba Scaloni en la construcción de esta lista mundialista.

La elección del reemplazante no sólo responderá a cuestiones de rendimiento individual, sino también a la búsqueda de equilibrio dentro del grupo y a las necesidades tácticas que el entrenador proyecta para el torneo.

Mientras la Albiceleste ultima detalles para su debut mundialista, la expectativa se concentra ahora en conocer quién ocupará el lugar vacante que deja Balerdi. Y en Entre Ríos, especialmente en Concordia, crece la ilusión de ver a Marcos Senesi recibir el llamado que podría convertirlo en mundialista.

La decisión final estará en manos de Scaloni y su cuerpo técnico, que deberán resolver en las próximas horas una de las cuestiones más sensibles de la preparación argentina para la defensa del título mundial.