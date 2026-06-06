Franco Colapinto partirá 14° en el Gran Premio de Mónaco

Franco Colapinto afrontó una de las clasificaciones más exigentes de la temporada 2026 de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Mónaco. El piloto argentino de Alpine salió a buscar el mejor resultado posible en un circuito donde cada milésima cuenta y donde la posición de partida suele ser determinante para el resultado final. Finalmente el piloto del Alpine se posicionó 14°.

Tanto en el primer corte como en el segundo, el piloto argentino se esmeró en evitar girar sin la complicación del tráfico que es habitual en el circuito de Montecarlo, y si bien lo consiguió, la prestación de su indócil coche le impidió repetir lo hecho en Canadá cuando pudo integrar el Top10 de la instancia sabatina, como ahora lo hizo su compañero Pierre Gasly, quien quedó 9°.

Junto a sus ingenieros, Colapinto analizará cómo revertir el rendimiento del auto para la carrera, y recuperar el nivel que tenía en las pruebas norteamericanas, a fin de solucionar el inconveniente que le impidió ser más eficiente en el intrincado escenario que requiere una puesta a punto con mejor equilibrio de chasis, motor y neumáticos.

“Cuando no te sentís tan bien con el auto te cuesta mucho tiempo y cuando no tenés esa confianza se complica. Fue una clasificación difícil. Estuve cerca en la Q1, estuve cerca en la Q2, solo que no terminamos el click. Obviamente es una pena porque el auto estaba para pasar si lo poníamos bien a punto”, admitió el pilarense en ESPN.

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Refiriéndose a la merma en el rendimiento del coche, especificó: “Cambiamos un montón de cosas en el auto y era como muy raro todo; cambiaba para el lado opuesto del que pensábamos. Es como una desconexión muy rara y no la estamos encontrando en la vuelta. Así que fue un fin de semana raro en general, creo que no lo que esperábamos”.

A diferencia de él, su compañero Pierre Gasly pudo llegar hasta el último corte y clasificar 9°. “Pierre estuvo un poco más cómodo al principio, también la experiencia acá en Mónaco es un gran punto y para la confianza es importante. Pero creo que él, específicamente en las curvas lentas, estuvo más fuerte, sobre todo en el sector 2”, comparó Colapinto.

“Hay que tener un buen feeling con el auto para hacer que la goma muerda un poco más. Y ahora no lo tuve, así que sigo obviamente con bronca, pero hice lo mejor que pude. Trabajaremos para estar un poquito mejor mañana y volver mejor en Barcelona”, aseguró antes de retornar al box de Alpine F1 Team y seguir analizando los datos y telemetría con sus ingenieros y mecánicos.

La pole en Mónaco fue de Kimi Antonelli

Con sus 19 años, Andrea Kimi Antonelli sigue demostrando sus condiciones en su temporada corriendo en el campeonato mundial de Fórmula 1, el cual lidera, y en el circuito de Montecarlo sorprendió sobre el cierre de la sesión para registrar su cuarta pole con el Mercedes, tras establecer 1’12”052/1000 (166,732 kilómetros por hora) para recorrer los 3.337 metros del legendario trazado del principado, y superar cuando el tiempo expiraba nada menos que a Max Verstappen (Red Bull) por 43 milésimas y a Lewis Hamilton (Ferrari) por 228/1000, con quienes compartió el podio en Montreal.

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Here's how the grid is set to line up for the Monaco Grand Prix #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/Eyf9J8Wnj0 — Formula 1 (@F1) June 6, 2026

Quien resultó el gran perdedor del día fue el local Charles Leclerc por un roce con el muro en Tabac con su Ferrari y que lo marginó de mejorar el cuarto tiempo y con ello quedó a 300/1000 del joven italiano de Bologna. Detrás se ubicaron el Red Bull de Isack Hadjar (a 383/1000), el Mercedes de George Russell (a 394/1000), y los McLaren de Oscar Piastri (a 0s573) y el campeón mundial Lando Norris (a 714/1000). Fuera del segundo de diferencia completaron Gasly y Liam Lawson (Racing Bulls).

El Gran Premio de Mónaco se pondrá en marcha este domingo a la hora 10 de Argentina, con un recorrido de 78 vueltas.