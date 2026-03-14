CA7RIEL & Paco Amoroso presentaron una canción con Jack Black

Luego de lanzar una canción con el icónico Jack Black, CA7RIEL & Paco Amoroso presentarán su nuevo álbum este 19 de marzo.

El dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso regresa con su nuevo sencillo “GOO GOO GA GA”, con la participación de Jack Black. La canción, cargada de sarcasmo, humor e imaginación junto a las voces de Jack Black, la cual fue grabada durante su tratamiento [en el Free Spirits wellness center], reflexiona sobre el envejecimiento, el ego y la inmortalidad.

“GOO GOO GA GA” es el resultado de un CRYO-CEREBRAL REBIRTH, otro de los 12 pasos intensivos que CA7RIEL & Paco Amoroso llevaron a cabo como parte de su tratamiento para rejuvenecer sus mentes, cuerpos y espíritus tras el éxito meteórico y el agotamiento sin precedentes que experimentaron en 2025. En un nuevo video para la canción, dirigido por Ferina, se revela por primera vez material del CRYO-CEREBRAL REBIRTH, documentando las experiencias de CA7RIEL, Paco y Jack durante esta intensa etapa del programa.

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El nuevo sencillo es el adelanto más reciente de su próximo álbum FREE SPIRITS, que se estrena el 19 de marzo, y sigue a su reciente victoria en los GRAMMY® como Mejor Álbum de Rock Latino o Alternativo. “GOO GOO GA GA” continúa el camino surrealista de la creación de este disco, presentado por primera vez con “HASTA JESÚS TUVO UN MAL DÍA”, con la participación del ícono musical británico y el mentor de bienestar del dúo, Sting.

En un manifiesto compartido en redes sociales, Sting reveló la existencia del secreto FREE SPIRITS Wellness Center, un retiro holístico el cual él ha dirigido discretamente durante los últimos 35 años. Según Sting, CA7RIEL & Paco llegaron allí en busca de claridad tras el espectacular colapso de su vuelta triunfal en 2025.

Un álbum ejemplar

A finales de 2025, tras una histórica barrida en los Latin GRAMMYs®, donde se llevaron cinco premios, el impulso del dúo se convirtió en un caos con el lanzamiento de su escandaloso sencillo “GIMME MORE.” Las consecuencias culminaron en una crisis devastadora que los obligó a abandonar el maximalista álbum Top of the Hills, concebido originalmente como una celebración de su ascenso meteórico.

En el FREE SPIRITS Wellness Center de Sting, el dúo atravesó un programa trascendental de 12 pasos que transformó su perspectiva creativa y finalmente inspiró a FREE SPIRITS, un álbum que confronta los doce conflictos internos que los llevaron a su punto de quiebre. Inspirado por los resultados, Sting ha desarrollado desde entonces lo que llama el “Paradigma de Escucha Consciente”, un nuevo sistema para experimentar la música que será presentado en las próximas semanas.

Ahora, emergiendo como verdaderos FreeSpirits, CA7RIEL & Paco Amoroso han dejado atrás el ego y los impulsos de alcanzar el estrellato que definió la era de Top of the Hills. Llevarán este nuevo capítulo al público en la próxima FREE SPIRITS World Tour, cuyos detalles se anunciarán próximamente.