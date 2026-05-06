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La Georgian Sinfonietta llega por primera vez al Teatro 3 de Febrero

En diálogo con UNO, Damián Rovner, impulsor de la gira en el país, destacó el valor del intercambio artístico en la capital entrerriana.

Fernanda Rivero

Por Fernanda Rivero

6 de mayo 2026 · 08:00hs
La Georgian Sinfonietta llega por primera vez al Teatro 3 de Febrero

La Georgian Sinfonietta se presentará por primera vez en Paraná el viernes 15 de mayo a las 21:00 en el Teatro 3 de Febrero. La visita acercará al público local una formación orquestal con recorrido en escenarios de Europa y el Cáucaso, en una función que propone un acercamiento directo a la música clásica interpretada con criterios históricos.

La Georgian Sinfonietta llega por primera vez al Teatro 3 de Febrero

Fundada en 2008 en Tbilisi como Orquesta de Cámara del Estado de Georgia, la Georgian Sinfonietta se distingue por la amplitud de su repertorio y por una línea de trabajo sostenida en el tiempo. Desde 2012 desarrolla interpretaciones históricamente informadas mediante el uso de instrumentos de época, una práctica que propone reconstruir sonoridades originales de distintas etapas de la música.

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En 2015 impulsó la creación del Festival Barroco de Tbilisi, que se realiza de manera anual y convoca a referentes del género.

A lo largo de su trayectoria, la orquesta se presentó en salas como el Konzerthaus Berlin y el Concertgebouw, además de participar en festivales internacionales y establecer colaboraciones con figuras como Jordi Savall y Jean Rondeau.

Ese recorrido consolidó su presencia dentro del circuito de música clásica y fortaleció su proyección artística a nivel global.

La llegada a Paraná forma parte de una gira impulsada por Damián Rovner, músico, escritor y productor cultural con experiencia en la organización de conciertos en Latinoamérica.

En diálogo con UNO, explicó que su trabajo se centra en articular la circulación de orquestas y solistas internacionales en la región. “Hace muchos años que organizo giras con artistas de distintos países. Es una tarea que también me permite estar en contacto con propuestas muy diversas”, señaló.

Rovner indicó que la posibilidad de concretar este tipo de presentaciones se construye a partir de vínculos sostenidos en el tiempo y de la gestión cultural como herramienta.

En ese marco, destacó el valor del intercambio que se genera en cada visita: “Ver músicos de otras culturas, conocer cómo trabajan, cómo interpretan, es muy importante. No solo para el público, también para quienes estudian música. Amplía las perspectivas”.

En relación con el impacto de estas experiencias, agregó que los conciertos funcionan como punto de partida para nuevos vínculos: “Se producen encuentros, conversaciones, contactos entre músicos. A veces surgen proyectos a partir de ahí. Es un trabajo progresivo, que se construye con el tiempo”.

La antesala del concierto

El productor también remarcó que estas giras implican un trabajo de gestión sostenido, que involucra coordinación con instituciones, salas y equipos técnicos en cada ciudad. En ese proceso, la articulación local resulta clave para garantizar que la propuesta llegue en condiciones adecuadas y pueda desarrollarse con el nivel previsto. La presentación en Paraná marcará el primer contacto de la orquesta con el público argentino y se inscribe en una serie de fechas en la región. La función propone un formato centrado en la escucha, con una puesta que prioriza el vínculo entre intérpretes y audiencia.

Antes del concierto, Rovner dejó una invitación abierta: “Van a escuchar un hermoso concierto. La idea es que el público pueda acercarse y compartir esta experiencia en el teatro”.

Las entradas se encuentran a la venta en gradatickets.com y en la boletería del teatro, con financiación en 3 y 6 cuotas sin interés a través de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.

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Georgian Sinfonietta Teatro 3 de Febrero Paraná concierto
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