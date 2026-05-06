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Juan Martín Caraballo presenta su libro "Mis primeras piezas litoraleñas" en Paraná

El músico y docente Juan Martín Caraballo presentará su primer libro de composiciones, Mis primeras piezas litoraleñas, el viernes 22 de mayo

6 de mayo 2026 · 15:21hs
Juan Martín Caraballo presenta su libro Mis primeras piezas litoraleñas en Paraná

El músico, docente y compositor Juan Martín Caraballo presentará su primer libro de composiciones, Mis primeras piezas litoraleñas, el viernes 22 de mayo a las 21 en el Auditorio Walter Heinze de la Escuela de Música Constancio Carminio (Italia 61). La actividad será con entrada libre y gratuita y contará con músicos invitados.

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El material reúne 18 piezas para guitarra sola basadas en ritmos del litoral. Se trata de obras pensadas como herramienta de estudio: composiciones accesibles, de fácil abordaje técnico, que mantienen el pulso y el carácter del chamamé. El libro surge a partir de la experiencia docente del autor y su interés por generar recursos pedagógicos vinculados a la música regional.

Caraballo, oriundo de Gualeguay, cuenta con más de 20 años de trayectoria en la interpretación y la enseñanza. En este proyecto incorporó un enfoque multimedial que amplía el uso del libro: incluye códigos QR con acceso a audios y videos, tutoriales de rasguidos y recursos rítmicos, además de material complementario descargable para trabajar acompañamientos y trasladar las piezas a otros instrumentos.

La publicación cuenta con prólogo del guitarrista Ernesto Méndez y reúne el trabajo de distintos colaboradores: diseño de Micaela Mallarino, ilustración de tapa de Vicente Cúneo, y participación del músico Valentín Cosso en la maquetación, digitación y grabación de las piezas. El registro audiovisual estuvo a cargo de Mariano Bereciartu. También acompañaron el proceso los músicos y docentes Daniel Alzúa, Luis Medina, Ernesto Méndez y Eduardo Isaac.

Taller y presentación

La propuesta incluye dos instancias abiertas al público. Por un lado, el jueves 21 de mayo a las 19 se realizará un taller en el Aula Teórica (primer piso) de la misma institución. La actividad está dirigida a personas desde los 12 años y propone explorar las posibilidades del material, tanto en formato de guitarra solista como en el armado de ensambles con distintos instrumentos.

Por otro lado, la presentación formal será el viernes 22 a las 21, en el marco del ciclo Escuela Abierta. Participarán músicos invitados, entre ellos Ernesto Méndez, Luis Medina, Mauricio Laferrara y Valentín Cosso, todos vinculados a la casa de estudios.

El libro podrá adquirirse durante ambas actividades o a través del contacto directo con el autor, por teléfono o redes sociales.

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Juan Martín Caraballo Libro Paraná músico docente
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