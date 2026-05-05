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Brasil confirmó la condena a Juan Darthés y Thelma Fardin expresó: "Ganamos otra vez"

La justicia brasileña confirmó la condena a seis años de prisión para Juan Darthés por abuso sexual, en el marco de la causa iniciada por Thelma Fardin

5 de mayo 2026 · 17:02hs
Brasil confirmó la condena a Juan Darthés y Thelma Fardin expresó: Ganamos otra vez

La justicia brasileña confirmó la condena a seis años de prisión para Juan Darthés por abuso sexual, en el marco de la causa iniciada por Thelma Fardin. La resolución fue tomada por el Tribunal Regional Federal de la 3ª Región, que rechazó los recursos presentados por la defensa y dejó firme el fallo, con cumplimiento en régimen semiabierto.

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Tras conocerse la decisión, Fardin compartió un mensaje en sus redes sociales en el que expresó: “Ganamos otra vez. Con todo mi corazón quiero agradecerles a cada persona que me apoyó en este proceso”. La publicación incluyó un video en el que repasó el recorrido judicial y personal atravesado durante los últimos ocho años.

En su testimonio, la actriz señaló el carácter prolongado del proceso y el acompañamiento recibido. “Este juicio fue eterno, duró ocho años”, sostuvo, y agregó que el resultado se construyó a partir del apoyo de personas cercanas, su equipo legal y distintos espacios de contención.

La decisión judicial generó repercusiones en el ámbito regional, en un contexto donde los debates sobre violencia de género y acceso a la justicia mantienen vigencia. El caso tuvo instancias en distintos países y atravesó etapas judiciales prolongadas hasta llegar a esta confirmación en Brasil.

En su mensaje, Fardin también destacó el acompañamiento de colegas y referentes del ámbito artístico y social, a quienes mencionó de manera pública. “Si yo gané y si ganamos todas, es gracias a un montón de gente”, expresó.

El fallo marca un nuevo punto en el desarrollo de la causa y consolida la resolución adoptada por la justicia brasileña tras el análisis de las instancias de apelación.

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Thelma Fardín Juan Darthés Condena Brasil
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