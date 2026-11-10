Paraná será sede de la última ronda de negocios multisectorial del año organizada por CAME. Una convocatoria para empresas, pymes y monotributistas.

El encuentro se realizará el jueves 26 de noviembre en Sala Mayo y reunirá a empresas, pymes, comercios y monotributistas de distintos sectores. Mauricio Benintende, presidente del Centro Comercial e Industrial de Paraná , destacó las expectativas generadas por la convocatoria y la importancia del contacto directo para generar nuevas oportunidades comerciales.

Paraná será sede de la Ronda de Negocios 2026 Multisectorial, una iniciativa que busca fortalecer los vínculos entre empresas y promover alianzas estratégicas en el ámbito local y regional. La actividad se desarrollará el jueves 26 de noviembre en Sala mayo y es impulsada por el Centro Comercial e Industrial de Paraná, junto con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), la Federación Económica de Entre Ríos (Feder) y la Municipalidad de Paraná.

En diálogo con Radio La Red Paraná (88.7), el presidente del Centro Comercial e Industrial de Paraná, Mauricio Benintende, señaló que se trata de una nueva iniciativa de la entidad y destacó las expectativas que genera la convocatoria.

"Este es un emprendimiento más que desarrolla el Centro Comercial e Industrial de Paraná, conjuntamente con CAME. Va a ser la última ronda de negocios del año que organiza CAME con nuestro patrocinio", explicó.

En ese sentido, indicó que ya hay varias empresas inscriptas y que el interés registrado hasta el momento supera las expectativas de la edición anterior. Por ese motivo, convocó a quienes estén interesados en participar a realizar la inscripción con anticipación.

"Tenemos muchas expectativas, ya que hay varios inscriptos y apelamos a que quienes quieran participar lo hagan en este momento. La expectativa ha sido superadora respecto a las del año anterior y hay muchos interesados", sostuvo Benintende.

Vinculación entre empresas

"La ronda de negocios es un encuentro entre empresas, pymes, comercios, monotributistas y todos aquellos que tengan una matrícula de inscripción para realizar actividades comerciales. Van a hacer contacto entre empresas que tengan afinidad en hacer negocios entre sí", detalló el titular del Centro Comercial a UNO.

En ese marco, remarcó que la convocatoria no estará limitada a firmas de Paraná, sino que tendrá alcance regional, con la intención de ampliar las posibilidades de vinculación y beneficiar a los distintos sectores productivos y comerciales.

Benintende también hizo hincapié en la importancia de recuperar y fortalecer el contacto interpersonal en un contexto en el que buena parte de las operaciones comerciales se realizan mediante plataformas digitales.

Otros encuentros

El presidente del Centro Comercial e Industrial de Paraná señaló que la actividad cuenta con antecedentes y forma parte de una modalidad de trabajo que CAME viene desarrollando en distintos puntos del país.

En ese sentido, mencionó que este tipo de encuentros se realizan en diferentes regiones, entre ellas la zona de la Cordillera, el noreste argentino y la provincia de Santa Fe, además de otras provincias y localidades con una actividad comercial significativa.

La intención, explicó, es reunir esfuerzos entre las instituciones y los actores económicos de cada lugar para generar espacios de intercambio que contribuyan al desarrollo de las actividades comerciales en sus respectivas zonas de influencia.

Con esta nueva convocatoria, Paraná se incorporará a ese circuito de encuentros empresariales, con una jornada que buscará facilitar contactos, acercar sectores y abrir nuevas posibilidades de negocios para empresas y emprendedores de la región.