Después de su presentación en el Primavera Sound de Buenos Aires, Damon Albarn apareció por sorpresa en el Cumbia Konex y compartió escenario con Pablito Lescano

Damon Albarn, líder de Gorillaz, sorprendió al público de Cumbia Konex al subir como invitado especial al escenario de Damas Gratis, durante el show de Pablo Lescano. El encuentro ocurrió después de la primera jornada del Primavera Sound Buenos Aires y dejó una de las postales musicales más inesperadas de la noche.

Los videos del músico británico bailando y compartiendo escenario con Lescano se viralizaron rápidamente en las redes sociales. Entre los asistentes también estuvieron Lali Espósito, Dillom y Juliana Gattas, quienes disfrutaron de la fiesta y sumaron presencia de figuras a una noche que reunió distintos géneros y generaciones de la música.

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El cruce con Damas Gratis llegó después de otro encuentro musical de Albarn con artistas argentinos. Durante su presentación en Primavera Sound, el cantante compartió escenario con Bizarrap para interpretar una versión en clave de cumbia de "Orange County", en una colaboración que sorprendió a los asistentes.

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La jornada había tenido como protagonista a Gorillaz, que subió al escenario Heineken alrededor de las 21.30 con canciones de su último disco, The Mountain, entre ellas "The Mountain" y "The Happy Dictator", además de algunos de sus grandes éxitos. El cierre llegó antes de las 23 con "Feel Good Inc." y "Clint Eastwood".

El espectáculo también contó con invitados internacionales como Kara Jackson, Luisa Almaguer, De La Soul y Bootie Brown, además de los argentinos Bizarrap y Trueno, quienes participaron del último álbum de la banda. Así, Albarn aprovechó su paso por Buenos Aires para protagonizar distintos encuentros con músicos locales y demostrar su interés por explorar nuevos sonidos y escenas musicales.