Con 38 canciones y una puesta audiovisual de gran despliegue, el cantante repasó los éxitos de su carrera y sorprendió al público con la participación de Ed Sheeran

Paulo Londra cerró su año en Buenos Aires con un concierto a sala llena en el Movistar Arena, donde reunió a miles de seguidores en una noche de música, sorpresas y grandes éxitos. El artista cordobés presentó por primera vez en vivo su nuevo álbum, entre CIELOS, y ofreció un espectáculo de más de dos horas con un repertorio de 38 canciones.

El show comenzó con "No Pain No Gain" y combinó las nuevas canciones del disco, entre ellas "me asfixia LA CIUDAD", "hIGhLIGhTS", "angelical" y "El Salvador", con algunos de los temas más reconocidos de su trayectoria. "Adán y Eva", "Tal Vez", "Nena Maldición" y "Plan A" fueron parte de los clásicos que el público acompañó de principio a fin.

Uno de los momentos más celebrados llegó con la aparición de Ed Sheeran como invitado especial. Juntos interpretaron "Nothing on You", en una versión acústica, y "Noche de Novela", ante la ovación de los presentes. Fue un encuentro especialmente esperado, ya que ambos artistas habían colaborado anteriormente, pero todavía no habían compartido ese momento sobre un escenario en Argentina.

Con una puesta en escena de gran despliegue audiovisual, Londra volvió a demostrar su conexión con el público y su lugar en la escena musical. El concierto también marcó un nuevo capítulo en su recorrido artístico, luego de convertirse en el primer argentino en alcanzar los mil millones de reproducciones en Spotify con un sencillo propio.