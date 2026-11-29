Con 80 músicos en escena y bajo la dirección de Luis Gorelik, la orquesta interpretó en vivo la banda sonora de Tiempos Modernos

La Orquesta Sinfónica de Entre Ríos protagonizó una de las propuestas especiales de la octava edición del Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (FICER). Este viernes, el organismo acompañó la proyección de Tiempos Modernos, el clásico de Charles Chaplin, con música interpretada en vivo ante una sala colmada en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná.

Bajo la dirección de Luis Gorelik, 80 músicos ejecutaron la partitura del filme, a partir de una reconstrucción de la música original y un arreglo sinfónico realizados por el propio director artístico. La función comenzó a las 20.20 y se extendió hasta las 21.45. Al finalizar, el público despidió a la orquesta con una ovación.

Antes de la proyección, las directoras artísticas del festival, Betania Cappato y Florencia Curi, dieron la bienvenida a los asistentes y agradecieron el acompañamiento del público. También destacaron la incorporación de la Sinfónica provincial a la programación de esta octava edición, en una actividad especial que contó con el apoyo del Instituto Autárquico Provincial del Seguro de Entre Ríos (IAPSER).

Por su parte, Gorelik presentó algunos aspectos históricos de la película, estrenada en 1936, en un contexto marcado por la Gran Depresión y el avance de la industrialización. Además, explicó el trabajo realizado para reconstruir la banda sonora y sincronizar la interpretación de la orquesta con las imágenes. El director también destacó la importancia de la música en la transmisión de las emociones y los climas de la película.

La propuesta permitió disfrutar de una nueva experiencia de un clásico del cine, en un encuentro entre dos lenguajes artísticos que se complementaron en tiempo real. La respuesta del público y la ovación final coronaron una noche destacada para la música y el cine en Paraná.