Un sujeto que había cumplido 3 años de prisión por violencia de género fue detenido por volver a golpear a la misma mujer

Un sujeto que había cumplido 3 años de prisión por violencia de género fue detenido por volver a golpear a la misma mujer

La Justicia regresó a la carcel a un sujeto que volvió a golpear a una mujer, tras cumplir tres años de prisión por violencia de género , en Viale. El antecedente fue clave para que se disponga la privación de libertad. El hecho sucedió el sábado y la policía fue alertada mediante un llamado.

Al arribar al lugar, el agresor denunciado se dio a la fuga. Poniendo prioridad en la víctima, la policía se entrevistó con ella, quien manifestó haber sido agredida físicamente y amenazada por su pareja. Fue trasladada al hospital local, donde la intervención médica constató lesiones.

El acusado había cumplido 3 años de prisión en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, por violencia de género hacia la misma persona, con quien había vuelto a convivir, luego de recuperar su libertad hace 2 meses.

La Comisaría solicitó su detención por oficio judicial, por considerárselo una persona peligrosa. La justicia autorizó y mediante operativo policial, lograron localizar al ciudadano, quedando detenido. Fue trasladado a Alcaidía de Tribunales, quedando a disposición, publica Estación Plus.