La Justicia regresó a la carcel a un sujeto que volvió a golpear a una mujer, tras cumplir tres años de prisión por violencia de género, en Viale. El antecedente fue clave para que se disponga la privación de libertad. El hecho sucedió el sábado y la policía fue alertada mediante un llamado.
Viale: volvió a la cárcel por violento reincidente
Un sujeto que había cumplido 3 años de prisión por violencia de género fue detenido por volver a golpear a la misma mujer
Al arribar al lugar, el agresor denunciado se dio a la fuga. Poniendo prioridad en la víctima, la policía se entrevistó con ella, quien manifestó haber sido agredida físicamente y amenazada por su pareja. Fue trasladada al hospital local, donde la intervención médica constató lesiones.
El acusado había cumplido 3 años de prisión en la Unidad Penal N° 1 de Paraná, por violencia de género hacia la misma persona, con quien había vuelto a convivir, luego de recuperar su libertad hace 2 meses.
La Comisaría solicitó su detención por oficio judicial, por considerárselo una persona peligrosa. La justicia autorizó y mediante operativo policial, lograron localizar al ciudadano, quedando detenido. Fue trasladado a Alcaidía de Tribunales, quedando a disposición, publica Estación Plus.