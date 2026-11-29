En verano, la exposición al sol aumenta los riesgos para la piel. La dermatóloga Paula Larrea explicó cómo prevenir quemaduras y cuidar la salud.

Con la llegada del verano, las actividades al aire libre y la exposición al sol se vuelven más frecuentes, pero también aumentan los riesgos para la piel. Quemaduras, manchas y envejecimiento prematuro son algunas de las consecuencias. En diálogo con UNO, la médica dermatóloga Paula Larrea explicó cuáles son los cuidados fundamentales para prevenir daños y disfrutar de la temporada.

Uno de los hábitos más importantes para proteger la piel es utilizar protector solar de amplio espectro, con un factor de protección solar (FPS) de 30 o superior. Su aplicación debe ser abundante, cubrir todas las zonas expuestas y realizarse antes de salir al aire libre.

El producto debe renovarse cada dos horas y también después de nadar, transpirar o secarse con una toalla, incluso cuando se trata de protectores resistentes al agua. Además, es importante no olvidar áreas como las orejas, el cuello, los labios, las manos, los pies y el cuero cabelludo.

En este sentido, la prevención no debe limitarse a los días de playa o pileta, sino que debe formar parte de la rutina cotidiana, incluso cuando está nublado.

“El protector solar es una herramienta fundamental, pero no debe ser la única. Es importante acompañarlo con otras medidas de cuidado y evitar la exposición prolongada” , explicó la doctora.

Entre las 10 y las 16 se recomienda reducir la exposición directa al sol, debido a que en ese período la radiación ultravioleta suele ser más intensa. Siempre que sea posible, lo ideal es permanecer a la sombra y evitar las actividades al aire libre durante las horas de mayor riesgo.

Los sombreros de ala ancha, la ropa que cubra brazos y piernas y los anteojos con filtro UV también ayudan a prevenir los daños. Estar debajo de una sombrilla no garantiza una protección completa, ya que la arena y el agua pueden reflejar la radiación solar.

Foto: UNO/Mateo Oviedo

Hidratación y cuidados después del sol

Durante los días de calor, la transpiración y la exposición a diferentes factores ambientales pueden favorecer la sequedad y la irritación. Mantener una buena hidratación, beber agua durante el día y utilizar cremas acordes al tipo de piel son algunas de las recomendaciones para conservarla saludable.

Después de una jornada al aire libre, se aconseja ducharse con agua templada para retirar restos de protector solar, sal, arena y sudor. Luego, aplicar una crema hidratante que ayude a recuperar la humedad. En caso de irritación, es conveniente evitar exfoliantes y productos agresivos.

“Después de la exposición solar, la piel necesita recuperar su hidratación. Una rutina sencilla, con una limpieza suave y una crema hidratante adecuada, ayuda a mantenerla saludable”, dijo la dermatóloga.

Qué hacer ante una quemadura solar

El enrojecimiento, el ardor, el dolor y la sensibilidad pueden ser síntomas de una quemadura solar. Ante estas señales, se debe suspender la exposición, permanecer en un lugar fresco, refrescar la zona con agua o compresas frías y tomar líquidos.

Si aparecen ampollas, fiebre, escalofríos, dolor intenso o malestar general, es importante consultar con un profesional de la salud. La piel afectada debe mantenerse protegida del sol hasta su recuperación.

Los cuidados especiales para niños y adultos mayores

Los bebés, los niños pequeños y los adultos mayores requieren especial atención durante los días de calor. Los menores de un año deben mantenerse fuera del sol directo y, a partir de los seis meses, se recomienda utilizar protector solar FPS 50 o superior, además de priorizar la sombra, la ropa y los accesorios de protección.

También deben extremar los cuidados las personas de piel clara, quienes tienen muchos lunares o antecedentes de quemaduras solares, ya que presentan factores que requieren mayor prevención y seguimiento dermatológico.

Revisar la piel también es parte de la prevención

Además de protegerse, es importante prestar atención a los cambios que puedan aparecer en la piel. Nuevos lunares, manchas que modifican su forma, tamaño o color, lesiones que no cicatrizan o que sangran son señales que requieren una consulta con un dermatólogo.

La prevención del cáncer de piel no se limita al verano. Incorporar el protector solar, evitar las horas de mayor radiación, buscar sombra, hidratarse y controlar la aparición de lesiones son hábitos que contribuyen a cuidar la salud durante todo el año.