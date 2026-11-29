Mauro Icardi sorprendió a la China Suárez con un regalo especial para celebrar los 731 días de relación. El futbolista compartió en sus historias de Instagram una fotografía de la actriz junto a un inmenso ramo de 731 rosas rojas, acompañado por una dedicatoria romántica y varios mensajes escritos a mano.

"Buen día mi hermosa princesa. Feliz Aniversario. Te Amo. 731 Días, 731 Rosas", escribió Icardi junto a la imagen, en la que Suárez aparece sentada frente a una mesa de mármol, observando unas hojas manuscritas mientras sostiene un hilo rojo entre sus dedos.

La cantidad de flores no pasó inadvertida: el delantero eligió una rosa por cada día que llevan juntos. Sin embargo, otro detalle de la postal despertó comentarios y asociaciones con El hilo rojo, la película que la actriz protagonizó en 2015 junto a Benjamín Vicuña, bajo la dirección de Daniela Goggi.

En el filme, los personajes de Abril y Manuel están unidos por una antigua leyenda oriental que sostiene que dos personas destinadas a encontrarse permanecen conectadas por un hilo invisible, más allá del tiempo, la distancia y las circunstancias. La historia tuvo como eje ese vínculo que atraviesa los encuentros y desencuentros de la vida.

La película también quedó ligada a un episodio de repercusión mediática durante su rodaje, cuando Carolina «Pampita» Ardohain acusó a Vicuña, entonces su pareja, y a Suárez de haber mantenido un encuentro íntimo en un motorhome del set. Años después, el hilo rojo volvió a aparecer en una escena romántica de la actriz, esta vez como parte de la celebración de su relación con Icardi.