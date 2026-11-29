La pintura The Book, realizada por el artista australiano Brett Livingstone Strong, tenía una estimación de entre 300.000 y 500.000 euros

El único retrato para el que posó Michael Jackson quedó sin comprador en una subasta realizada el 26 de noviembre en París. La pintura, titulada The Book, tenía una valoración estimada de entre 300.000 y 500.000 euros, pero ninguna de las ofertas recibidas alcanzó el mínimo establecido por el vendedor.

La obra fue realizada en diciembre de 1989 por el artista australiano Brett Livingstone Strong, durante una etapa de transición en la carrera del cantante, entre los álbumes Bad y Dangerous. Ambos mantenían una relación artística desde años anteriores y formalizaron una colaboración a través de la Jackson-Strong Alliance.

El 26 de enero de 1990, Jackson participó personalmente en la presentación pública del retrato en el hotel Beverly Hilton, en California. La pintura había sido adquirida por la corporación japonesa PAX Corporation por 2,1 millones de dólares, una cifra que incluía también derechos de licencia comercial.

Según explicó Maximilien Aguttes, directivo de la casa organizadora, la obra despertó un importante interés entre los seguidores del músico y en las redes sociales, aunque esa expectativa no se tradujo en una oferta económica suficiente para concretar la venta.

Después de permanecer durante años en colecciones privadas, The Book volvió a exhibirse públicamente en julio de 2009, poco después de la muerte del artista, en el barrio de Harlem, Nueva York. Su singularidad radica en que Jackson aceptó posar especialmente para su realización, un hecho excepcional en la trayectoria del intérprete de Thriller.