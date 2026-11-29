La situación meteorológica es verde para Entre Ríos. El gobierno continúa el monitoreo permanente. Todavía decenas de familias están evuacuadas y autoevacuadas

La situación meteorológica es verde para Entre Ríos y el gobierno continúa con el monitoreo permanente. Todavía decenas de familias están evuacuadas y autoevacuadas

La situación meteorológica es verde para Entre Ríos y el gobierno continúa con el monitoreo permanente. Todavía decenas de familias están evuacuadas y autoevacuadas

La Dirección Provincial de Defensa Civil de Entre Ríos realiza un monitoreo permanente sobre el comportamiento de los ríos y la situación en las localidades ribereñas . De acuerdo con los informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y del Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname), la provincia se encuentra bajo alerta meteorológica verde.

Sin embargo, la crecida del río Paraná mantiene a varios puertos en estado de evacuación o alerta, provocando anegamientos y evacuaciones en distintos puntos del territorio provincial, debido al fenómeno de El Niño.

Situación Hidrológica y Comportamiento del Río Paraná en los Puertos

Según los registros hidrológicos provinciales y de la Prefectura Naval Argentina, el estado y las tendencias en los principales puertos de Entre Ríos son los siguientes:

Paraná: Registra una altura de 5,41 metros (5,42 m según Prefectura Naval Argentina al 29 de noviembre), manteniéndose sobre el nivel de evacuación fijado en 5,00 m (nivel de alerta en 4,70 m). Muestra una tendencia a la baja, habiendo descendido 25 cm en la última semana desde los 5,69 m registrados previamente.

Diamante: Alcanzó los 5,70 metros (5,71 m al 29 de noviembre), superando la marca de evacuación establecida en 5,50 m (alerta en 5,30 m), con tendencia en baja.

Victoria: Presenta 5,40 metros, ubicándose por encima del nivel de evacuación de 4,90 m (alerta en 4,60 m) con comportamiento estacionario.

Hernandarias: Marca 5,94 metros (alcanzó los 6,01 m el 28 de noviembre), manteniéndose en estado estacionario en torno al nivel de evacuación de 6,00 m (alerta en 5,50)

La Paz: Registra 5,95 metros (5,97 m el 28 de noviembre), encontrándose en estado de alerta estacionario, con nivel de alerta en 5,80 m y evacuación en 6,15 m.

Santa Elena: Se ubicó en 6,01 metros (registro del 28 de noviembre), en estado normal.

Ibicuy: Presenta 1,35 metros, en estado normal y estacionario (alerta en 2,00 m y evacuación en 2,30 m).

Villa Paranacito: Marca 1,60 metros, en estado normal y estacionario (alerta en 2,30 m y evacuación en 2,60 m).

Evacuados, autoevacuados y aislados por Localidad

El relevamiento coordinado entre las autoridades provinciales y las Direcciones de Protección Civil municipales detalla el siguiente panorama de personas afectadas: